П'ять ідей для новорічного столу: гусяча печінка, салат, буженина, качка та торт "Павлова"

П'ять ідей для новорічного столу: гусяча печінка, салат, буженина, качка та торт "Павлова"

Пропонуємо варіант новорічного меню для тих, хто не любить вставати із-за святкового столу з легким почуттям голоду.

Гусяча печінка у молоці

Цю гурманську закуску краще подавати з гренками або тостами.

Credits

Інгредієнти:

печінка одного великого або двох маленьких гусей

гусяче сало

мелений чорний перець

цибуля — 40 г

гвоздика — 2 шт.

молоко — 200 г

сіль

Приготування:

Печінка та сало (окремо) вимочують у холодній воді, промивають і зціджують.

Сало дрібно нарізають, половину кладуть на дно каструлі, на нього кладуть печінку, в яку встромляють гвоздику, накривають другою половиною сала і заливають молоком.

Тушкують все на помірному вогні з прикритою кришкою. Коли молоко випарується, обережно виймають печінку, перекладають у глибоку миску, солять, перчать.

Витоплюють жир із сала та заливають ним печінку. Потім все потрібно добре охолодити і подавати як закуску з грінками і, наприклад, з цибулевим мармеладом.

Страва ця не дієтична, але й свята у нас трапляються не так часто.

Салат зі слабосоленою сьомгою та пармезаном

Credits

Рецептом цього вишуканого салату із нами поділилася Світлана Матющенко. Він чудово доповнить основну страву та прикрасить стіл.

Інгредієнти:

200 г філе слабосоленої сьомги

200 г помідор чері

100 г пармезану

пучок руколи

3 столові ложки оливкової олії

1 столова ложка бальзамічного оцту

1 столова ложка кунжуту

Приготування

Рукколу та помідори чері вимити та обсушити. Помідори розрізати навпіл або на 4 частини залежно від їхньої величини.

Філе слабосоленої сьомги очистити від шкіри та нарізати невеликими шматочками.

Кунжут злегка обсмажити на сухій сковороді.

Пармезан натерти, висипати на гарячу сковороду та розплавити.

На блюдо для сервування укласти подушку з руколи, поверх неї викласти шматочки сьомги і помідори, заправити оливковою олією, збризнути бальзамічним оцтом і притрусити кунжутом.

Остиглий і підсохлий пармезан зняти зі сковороди і розкришити поверх готового салату.

Буженина по-угорськи

Credits

Інгредієнти:

свинина без кісток — 900 г

смалець — 480 г

оцет — 6 ч. л.

цибуля — 120 г

часник — 6 зубчиків

кмин — 3 ч. л.

сіль

мелений чорний перець

Приготування:

Оцтом натерти м'ясо, щоб воно згодом набуло рожевого кольору, кладуть у судок, солять. Дати трохи постояти.

Розігріти на сковороді жир, залити їм м'ясо. Смажити м'ясо на сковороді з усіх боків сильному вогні.

Покласти м'ясо до гарячої духовки. Через кожні 10 хвилин треба обливати м'ясо жиром та підливати по 50 г води. Смажити до готовності, постійно перевертаючи, щоб буженина обсмажилася рівномірно. Вийняти, нарізати тонкими скибочками та тримати у теплому місці.

У жирі з буженини згасити дрібно порізану цибулю, товчений часник і кмин, додати перець. Цим соусом залити шматки м'яса

Качина ніжка конфі

Пропонуємо класичний рецепт цієї страви від шеф-кухаря Ерве Бурдона. Відразу попереджаємо: знайти таку кількість качиного жиру буде непросто. Найпростіше буде домовитися продавцями птиці на ринку.

Інгредієнти:

качина ніжка (приблизно 250 г)

500 г качиного жиру

1 гілочка чебрецю

3 гілочки розмарину

2 головки цибулі-шалот

2 зубчики часнику

3 горошини чорного перцю

сіль та перець – за смаком

Натріть качину ніжку великою сіллю та помістіть у холодильник на 48 годин, після чого очистіть від солі. До глибокої каструлі покладіть холодний качиний жир, чебрець, часник, перець і качину ніжку. Тушкуйте на повільному вогні протягом двох годин, а потім залиште охолоджуватися на ніч. У такому вигляді ніжка може зберігатися довго, важливо тільки, щоб вона вся була вкрита жиром.

Перед подаванням обсмажте ніжку на сковороді до хрусткої скоринки.

Зазвичай перед подаванням качину ніжку поливають коричневою підливою, що утворилася під час варіння. Дехто радить присмачувати підливу медом. Як гарнір можна подати картопляне пюре або мікс із запечених овочів.

Торт "Павлова"

Getty Images

Якщо на десерт ви подасте цей торт, запечений за рецептом Світлани Матющенко, обіцяємо, він стане кулінарною кульмінацією свята.

Інгредієнти:

для меренги: 4 білки 200 г цукру 2 чайні ложки кукурудзяного крохмалю 1 чайна ложка білого винного оцту 1 пакетик ванільного цукру

для крему: 300 мл вершків 35%-ї жирності 100 г цукрової пудри

для прикраси: 250 г полуниці 3 ківі



Приготування

Білки збити до стійкої піни, а потім, не припиняючи збивання, поступово додати цукор і ванільний цукор і збивати до повного розчинення і утворення щільних піків.

У збільшену в обсязі і білу і блискучу суміш, що стала, ввести просіяний кукурудзяний крохмаль і білий винний оцет і акуратно перемішати.

Підготовлену масу викласти навколо на вистелене папером для випічки деко, намагаючись, щоб заготовки вийшла у вигляді чаші і її краї були вищими за середину.

Випікати за 90-100°С близько 1,5 години. В результаті вийде тендітна меренга з хрусткою скоринкою і ніжним суфле всередині. Готова меренга повинна легко відставати від паперу, але щоб вона не потріскалася від перепаду температур, її слід залишити остигати в відкритій духовці.

Охолоджені вершки збити міксером із цукровою пудрою в пишну піну до появи м'яких піків.

Остиглу меренгу вкрити збитими вершками і прикрасити торт ягодами полуниці та кружечками очищеного ківі.

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