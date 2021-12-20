П'ять ідей для новорічного столу: рибні закуски, ризото та королівський кекс

Якщо ви твердо вирішили на Новий рік віддати перевагу вишуканій рибі та морепродуктам та відмовитися від традиційних салатів та важких м'ясних страв, у нас для вас є п'ять цікавих рецептів.

Меню новорічного столу може бути легким, корисним та оригінальним, але водночас дуже святковим. Тоді вам не доведеться одразу після свят сідати на сувору дієту або катувати себе в спортзалі вдвічі сильніше звичайного.

Салат із норвезького оселедця, манго та ананаса

Інгредієнти (на 4 порції):

2 шт. філе слабосоленого норвезького оселедця

2 помідори

1 манго

2 скибочки свіжого ананасу

Заправка:

30 г зеленої цибулі

2 перцю чилі (видалити насіння)

10 г свіжої петрушки

2 ч. л. ложки білого бальзамічного оцту

1 ч. л. ложка цукру

5 ст. л. оливкової олії

сіль за смаком

Спосіб приготування:

Філе оселедця нарізати скибочками на власний смак. Помідори та манго очистити від шкірки та видалити серцевину, потім разом з ананасом нарізати кубиками. Для приготування заправки необхідно дрібно нарубати перець чилі, цибулю та петрушку, змішати з бальзамічним оцтом, додавши цукор, оливкову олію, сіль та перець. Фрукти та овочі змішати, викласти на тарілку, полити заправкою та зверху укласти оселедець.

Маринована форель із мусом із авокадо

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

320 г філе форелі

400 мл соєвого соусу

Мус із авокадо

1 авокадо

1 зубчик часнику (подрібнений)

1 ст. л. сметани

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. соку лайма

сіль за смаком

Йогурт із коріандром

50 мл натурального йогурту

свіжий коріандр

лимон

багет

оливкова олія

Нарізати форель великими шматками квадратної форми, помістити в миску та залити соєвим соусом, залишивши мінімум на 1 ніч. Потім вийняти форель із соусу, обсушити та обсмажити на сковороді буквально хвилину до появи скоринки по краях. Нарізати рибу тонкими скибочками.

Мус із авокадо

Очистити авокадо від шкірки та розім'яти м'якоть виделкою. Поступово додавати подрібнений часник, сметану та оливкову олію. Ретельно перемішати до однорідної маси (за необхідності збити в блендері), приправити сіллю і соком лайма.

Йогурт із коріандром

Змішати йогурт із дрібно нарізаним свіжим коріандром і приправити за смаком лимонним соком.

Розігріти духовку до 180°С. Розрізати багет на тонкі скибочки і покласти на деко для випічки. Полити оливковою олією і обсмажити до хрусткої золотистої скориночки (8-10 хвилин). На скибочку хліба покласти трохи мусу з авокадо, скибочку форелі і зверху додати йогурт із коріандром.

Сьомга, запечена в медово-гірчичному соусі

Credits

Родзинка цієї страви не тільки в тому, що готувати її просто і швидко, але і в тому, що сьомга під абсолютно неповторним соусом набуває справді незвичайного смаку і аромату, що запам'ятовується надовго.

Інгредієнти:

стейки сьомги (або лосося) – 4 шт.

мед лучний або квітковий – 2 ст. л.

соєвий соус – 4 ст. л.

гостра чи діжонська гірчиця за смаком

сухі гірчичні зерна

оливкова олія – 2 ст. л.

перець чилі за смаком

Змішати гірчицю з соєвим соусом, медом та олією, додати сухі гірчичні зерна та трохи гострого червоного перцю, перемішати. Сьомгу помити, обсушити, укласти в фарфорову або скляну миску і залити соусом, що вийшов. Залишити маринуватися у холодильнику на 1 годину. Розігріти духовку до 200°С. Укласти стейки на леко, вистелене пекарським папером (не алюмінієвою фольгою), полити зверху соусом, що залишився, і запікати в духовці 20 хвилин. Перші 5 хвилин за максимального вогню, після за мінімального.

Ідеальний гарнір – картопляне або картопляно-морквяне пюре з вершками, салат із зелених овочів, запіканка з броколі із сиром.

Ризото з чорнилом каракатиці: рецепт від Арама Мнацаканова

Credits

бульйон рибний, н/ф – 250 мл

рис "Карнаролі" – 100 г

кальмар свіжоморожений очищений – 53 г

ікра лососева – 40 г

перець болгарський – 35 г

олія оливкова – 25 мл

вино для кухні – 20 мл

петрушка – 1 г

часник – 6 г

чорнило каракатиці – 4 г

спеції – 1 г

цибуля зелена – 4 г

сіль – 3 г

Обсмажуємо часник. Туди ж на дно каструлі кладемо тонко нарізаний червоний болгарський перець, петрушку, зелену цибулю. Додаємо біле вино та оливкову олію. Засипаємо рис, заливаємо рибний бульйон. Коли рис буде практично готовий, додаємо чорнила каракатиці. Окремо на сковороді смажимо філе кальмара на оливковій олії з додаванням солі, часнику, перцю та петрушки. Перемішуємо вміст каструлі із вмістом сковорідки. Прикрашаємо страву ложкою червоної ікри.

Шоколадний кекс від британських королівських кондитерів

оцет — 15 г

молоко — 300 мл

рослинна олія — 50 мл

вершкове масло (розтоплене та охолоджене) — 60 г

яйця – 2 шт.

ванільна есенція — 5 мл

просіяне борошно — 250 г

какао-порошок — 75 г

цукрова пудра – 300 г

сода — 10 г

білий шоколад — 100 г

Інгредієнти для вершкового топінгу:

темний шоколад з високим процентним вмістом какао — 90 г

вершкове масло — 100 г

цукрова пудра – 125 г

Також можна використовувати готову глазур.

Приготування бісквіту:

1. Підігрійте духовку до 150 градусів.

2. Змішайте борошно, цукор, какао-порошок та соду в мисці

3. Збийте яйця в окремому посуді з ванільною есенцією, топленою олією, олією, молоком і оцтом.

4. Повільно додавайте вологу суміш у суху суміш.

5. Переконайтеся, що тісто гладке, без грудочок.

6. Можете додати шоколадні чипси (альтернативою можуть бути горіхи, сухофрукти).

7. Розкладіть форми для кексів на тацю.

8. Використовуйте металеву ложку, щоб порівну поділити суміш за формами.

9. Випікайте близько 15-18 хвилин, виймати з духовки, коли кекси на вигляд золоті та на дотик пружні.

10. Залишіть остигати.

Приготування глазурі:

1. Змішайте цукор та масло, поки маса не стане світлою та вершковою.

2. Додайте до неї теплий розтоплений шоколад.

3. Вилийте глазур на готові кекси, акуратно використовуйте чайну ложку або маленький шпатель для льоду, якщо у вас немає спеціального кондитерського пакету для глазурі.

Якщо ви використовуєте готову глазур:

1. Розкатайте глазур і наріжте на круглі диски.

2. Покладіть диск на кекс і надайте йому потрібну форму.

Читайте також: