П'ять ідей для новорічного столу: топ класичних рецептів

Бажаєте зустріти Новий рік у найкращих традиціях кінця минулого століття? Приготуйте шубу, олів'є, холодець, гусака з чорносливом та Празький торт за нашими рецептами.

Оселедець під шубою

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Інгредієнти:

оселедець — 1 філе

картопля — 4 шт.

морквина — 4 шт.

цибуля — 1 шт. (або 2 маленькі цибулини)

буряк — 2 шт.

яйця — 5 шт.

домашній майонез

сіль

цукор

яблучний оцет — 2 ст. л.

холодна кип'ячена вода

Приготування:

Відваріть усі овочі. Кількість краще визначати за розміром посуду для формування салату. Але приблизна кількість зазначена вище.

Остудіть та почистіть овочі.

Наріжте цибулю маленькими кубиками, посоліть, додайте трохи цукру, залийте все яблучним оцтом. Перемішайте, залийте холодною кип'яченою водою і залиште маринуватися на 10-15 хвилин. Після того як час маринування закінчиться, злийте рідину з цибулі.

Натріть відварені овочі на тертку, краще використовувати велику. На ній натріть і яйця.

Наріжте філе оселедця невеликими кубиками.

Коли всі продукти підготовлені, час формувати салат. Краще використовувати для нього прозору форму, щоб було видно усі шари. Або ще чудовий варіант — використовувати роз'ємну форму для випікання торта.

Отже, перший шар – картопля. Помірно розкладіть її по дну вашої форми. Деякі першим шаром кладуть оселедець, але це не дуже практично, тому що під час накладання салату він просто залишається на тарілці. А картопля тримає все разом.

Після того, як картопля розкладена, утрамбуйте її трохи ложкою. Зовсім трохи посоліть і поперчіть. Змастіть картоплю майонезом.

Другий шар – оселедець. Викладайте її на картоплю і рівномірно розподіляйте. Згори нанесіть майонез і рівномірно розмажте.

Третій шар — маринована цибуля. Розподіліть її по поверхні і теж змастіть майонезом.

Четвертий шар — відварена морква. Трохи посоліть, поперчіть та утрамбуйте ложкою. Змастіть її тонким шаром майонезу.

П'ятий шар – натерті яйця. Їх теж потрібно розподілити, утрамбувати, посолити, поперчити та змастити майонезом.

Шостий шар — відварені буряки. З нею потрібно повторити те саме, що і з попередніми шарами: розподілити, утрамбувати, посолити та поперчити. Наприкінці змастити майонезом. За бажанням салат можна прикрасити свіжим кропом. Перед подаванням салат краще поставити в холодильник для просочення приблизно на 2-3 години.

Олів'є з куркою та запеченими овочами

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Інгредієнти:

куряче філе – 1 шт. (якщо маленьке, то 2)

морква – 2-3 шт.

картопля — 4 шт.

солоні огірки – 4-5 шт.

яйця – 4-5 шт.

морожений горошок

домашній майонез

сванська сіль

суміш перців

Добре помити овочі і приготувати деко, на якому їх запікатимемо.

Картоплю перед випіканням чистити не потрібно, але проткніть її в кількох місцях вилкою. А ось моркву треба почистити. Викладіть їх на деко і поставте в розігріту до 200 градусів духовку приблизно на 30 хвилин.

Відваріть яйця. Дайте охолонути, почистіть і наріжте. Також наріжте дрібними кубиками солоні огірки.

Приготуйте горошок. Розморожувати його не потрібно, а просто покладіть у пароварку або мультиварку та пропарте хвилини 4-5.

Коли овочі запеклися, почистіть їх і наріжте дрібними кубиками, як це робите зазвичай. Поки все нарізаєте, поставте запікатися курячим філе: просто загорніть його у фольгу і відправте в духовку на 30-40 хвилин. Після – дайте охолонути і наріжте дрібними кубиками. Змішайте всі інгредієнти в одній мисці.

Тепер час заправляти олів'є. Найкраще це робити домашнім майонезом. Як його приготувати, ми писали тут.

Холодець за рецептом Світлани Матющенко

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Інгредієнти:

3 свинячі ніжки

1 рулька

2 цибулини

1 морква

4-5 зубків часнику

3 л води

2-3 лаврові листи

8-10 горошин чорного перцю

4-5 горошин запашного перцю

сіль

Приготування

Свинячі ніжки добре очистити, вимити, залити холодною водою, довести до кипіння, зменшити вогонь до мінімуму та варити під нещільно накритою кришкою, періодично знімаючи піну, 3 години.

Потім додати рульку, очищену моркву цілком і цибулю, чорний і запашний перець горошком і варити, знімаючи жир, що утворюється, ще 3 години.

За 30 хвилин до закінчення варіння посолити та додати лавровий лист.

Готовий бульйон процідити.

М'ясо відокремити від кісток, дрібно нарізати його або розібрати на волокна, додати подрібнений часник, викласти в глибокі тарілки або форми, залити бульйоном і витримати на холоді 6-8 годин.

Гусак, фарширований чорносливом

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Інгредієнти:

1 патраний гусак

50 г чорносливу

½ скл. сухого вермуту

бульйон

2 дрібно нарізані цибулини

1 гусяча печінка

1 ст. л. вершкового масла

½ скл. портвейну

120 г готового паштету з гусячої печінки або фуагра

3 ст. л. хлібних крихт

1 ч. л. запашного перцю

2 ст. л. сухого чебрецю

сіль та перець чорний мелений за смаком

Напередодні приготуйте бульйон та начинку. Зваріть бульйон із шиї та потрухів. Замочіть чорнослив у гарячому міцному чаї. Додайте готовий відвар вермут і розм'якшений чорнослив і варіть 10 хвилин. Процідіть та відставте.

Приваріть гусячу печінку пів години за слабкому кипіння, відцідіть, остудіть і дрібно наріжте. У невеликій сковороді розігрійте вершкове масло, обсмажте в ньому цибулю та відварену гусячу печінку. Влийте в суміш портвейн і томіть на вогні, поки соус не загусне. Додайте паштет або фуагра, хлібні крихти, всі приправи та сіль. Перемішайте і перекладіть суміш до готового бульйону. Доведіть заготовку до кипіння та зніміть з вогню.

Розігрійте духовку до 220°С. Обдайте гусака перед приготуванням окропом і обсушіть на паперовому рушнику. Акуратно нафаршуйте отриманою сумішшю і зашийте грубою ниткою. Якщо начинка залишилася, її можна додати на деко за 20 хвилин до закінчення запікання.

Зробіть гострим ножем кілька надрізів на шкірі, щоб вона не луснула у процесі приготування. Натріть тушку сумішшю лимонного соку і меду, щоб вийшла хрумка золотиста скоринка.

Поставте деко з гусаком у духовку на чверть години. Вийміть, переверніть птицю на інший бік, полийте тушку парою ложок окропу і знову відправте в піч. Якщо духовка дозволяє, намагайтеся обсмажити гусака з усіх боків. Далі зменшіть температуру до 180°С, щільно накрийте птицю фольгою, загорнувши краї під деко, і сміливо 2,5 години займайтеся іншими приготуваннями до свята.

Коли під час проколювання з товстої частини ноги птиці з'явиться прозорий сік без натяку на рожевий колір, вона готова.

Празький торт

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Інгредієнти для тіста:

6 яєць

150 г цукру

115 г борошна пшеничного

25 г какао

40 г вершкового масла

Інгредієнти для крему:

1 яйце

20 мл води

120 г сирого згущеного молока

200 г вершкового масла

10 г какао

дрібка ваніліну

Інгредієнти для шоколадної глазурі:

60 г вершкового масла

60 г чорного шоколаду

абрикосовий або будь-який інший джем

Приготування коржів

Відокремлюємо жовтки від білків та збиваємо жовтки з половиною цукру. Білки охолоджуємо в холодильнику та охолоджені збиваємо до піни, поступово додаючи цукор. У готові збиті білки додаємо жовтки та акуратно перемішуємо. В окремій посудині змішуємо борошно з какао і поступово вводимо суху суміш у яйця, акуратно перемішуючи.

У невеликій посудині розтоплюємо вершкове масло, після чого, остудивши цю суміш, додаємо до бісквітної маси і перемішуємо. Форму для випічки змащуємо вершковим маслом і трохи посипаємо борошном або манкою. Виливаємо у форму тісто і відправляємо в попередньо розігріту до 200 градусів духовку на 30 хвилин. Дуже важливо перші 15 хвилин випікання не відкривати духовку, щоб тісто не впало.

Приготування крему

Збиваємо яєчний жовток із водою, потім додаємо згущене молоко і ретельно перемішуємо. Ставимо на водяну баню і, періодично перемішуючи, варимо, поки не загусне. Охолоджуємо.

В окремому посудині збиваємо розм'якшене вершкове масло з ванільним цукром. Охолоджену жовткову масу змішуємо з маслом і добре перемішуємо до однорідного стану. Наприкінці додаємо какао і знову перемішуємо. Можна використовувати міксер, щоб позбутися грудок.

Остиглий бісквіт розрізаємо на три однакові частини і кожен корж змащуємо вершковим кремом. Верхній корж змащуємо джемом і ставимо торт остигати в холодильник, а самі займаємося приготуванням шоколадної глазурі.

Приготування глазурі:

На водяній бані розтоплюємо вершкове масло і шоколад, попередньо розламаний на невеликі шматки. Перемішуємо до однорідного стану та поливаємо наш готовий торт. Ставимо до холодильника просочитися на кілька годин.

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