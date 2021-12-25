П'ять страв для новорічного столу: десерти

Жоден святковий стіл не може обійтися без десертів, тому якщо у вас є бажання приготувати їх самостійно – рекомендуємо п'ять найкращих, які ми публікували на нашому сайті. У цій добірці ви знайдете і смачні торти, і ніжні десерти, які не потребують випічки.

1. Смачний банановий пудинг

Credits

Банановий пудинг — неймовірно ароматний та оригінальний десерт, який здивує ваших близьких та друзів. Готується він просто і дуже швидко. Вийде такий пудинг дуже ніжним, і може скласти конкуренцію будь-якому торту.

Інгредієнти:

650 мл молока

4 жовтки

125 г цукру

50 г кукурудзяного крохмалю

дрібка солі

30 г вершкового масла

2 ч. л. ваніліну

150 г вершків 35%

15 г цукрової пудри

2-3 дуже стиглих солодких банани

250 г ванільного печива

Приготування:

Відокремте жовтки від білків. У цьому рецепті вам знадобляться лише жовтки.

Молоко перелийте у високий сотейник і додайте в нього ванілін та третину від вказаної кількості цукру. Добре перемішайте та поставте на середній вогонь. Кип'ятити молоко не потрібно, просто доведіть до кипіння, але не забувайте його періодично помішувати.

Поки молоко на вогні, займіться жовтками. Додайте в них решту цукру і ретельно перемішайте, краще використовувати віночок. В результаті у вас має вийти світло-жовта повітряна кремова маса. Тепер додайте кукурудзяний крохмаль і знову добре змішайте. Яєчно-цукрова маса після додавання крохмалю стане більш щільною, так і має бути.

Тепер яєчно-цукрову масу потрібно змішати із молочною. Додавати гаряче молоко в яйця потрібно дуже акуратно і невеликими порціями, бо вони можуть зваритись, і тоді десерт не вдасться. Тому спочатку влийте трохи молока, перемішайте віночком до однорідності, знову додайте трохи, і так, поки не перемішаєте все молоко зі збитими жовтками.

Настав найвідповідальніший момент. Перелийте суміш до сотейника, у якому гріли молоко, і знову поставте на середній вогонь. Віночком молоко потрібно постійно активно заважати хвилини 3-4. Так суміш загусне, буде однорідною і не пригорить. Зніміть із вогню.

Коли крем загусне, додайте охолоджену олію і знову ретельно перемішайте. Крем готовий. Його потрібно накрити харчовою плівкою в контакт (не натягнути на каструлю/тарілку, а просто накрити плівкою сам крем впритул), дати повністю охолонути за кімнатної температури, а потім відправити до холодильника.

Коли крем охолоне, його потрібно змішати зі збитими вершками. Для цього жирні вершки перелийте в миску і збийте до стійких піків віночком. Поступово вмішуйте вершки в крем.

Настав час зібрати десерт. Для цього можна використовувати прозорі порційні склянки чи будь-яку іншу форму. Але в склянках десерт матиме красивіший вигляд, особливо, якщо ви збираєтеся подавати його для гостей.

Наріжте кружальцями банани, поламайте невеликими шматочками печиво.

І так, на низ склянки викладіть трохи крему та розрівняйте ложкою. Покладіть шар бананів на них, розкладіть печиво, накрийте невеликим шаром крему, на нього знову викладіть банани, печиво і крем. Останній шар має бути кремовим.

Поставте десерт до холодильника на кілька годин або на ніч настоятися.

2. Класична панакота з малиною

фото: Bene Gusto

Панакота — італійський десерт без випічки, який готують із вершків, цукру, желатину та ванілі. Батьківщиною панакоти вважається місто П'ємонт, а буквально з італійського словосполучення перекладається як "варені вершки". Традиційно її подають із різними ягодами та шматочками фруктів або ягідними соусами. Головне в цьому десерті – не переборщити з желатином, щоб текстура маси вийшла не гумовою, а зріз був бархатистим.

Інгредієнти:

500 мл вершків 33%

250 мл молока 3,2%

125 г цукру

15 г желатину в порошку

90 мл холодної води

Для малинового прошарку:

250 г малини

1 ч. л. цукру

20 мл холодної води

3 г желатину в порошку

Приготування:

1. Желатин заливаємо холодною водою і залишаємо набухати.

2. Вершки, молоко і цукор закладаємо в каструльку та підігріваємо масу на повільному вогні, але не доводимо до кипіння, щоб спрацював желатин. Якщо температура рідини буде вище 90°С, то желатин втратить свої властивості і маса не застигне.

3. Додаємо набряклий желатин і обережно розмішуємо до повного розчинення. Сильно бити масу не потрібно, щоб у готовому десерті не було бульбашок.

4. Розливаємо масу у форми і ставимо в холодильник застигати. Час застигання залежить від розмірів форми.

5. Готову вершкову панакоту можна доповнити ягідним сиропом або приготувати желейний шар із ягідного соку. Насамперед, заливаємо желатин холодною водою і залишаємо набухати.

6. Беремо 250 г свіжої або замороженої малини, додаємо 1 ч. л. цукру і тримаємо на повільному вогні, доки ягоди пустять сік. Протираємо через сито. Вийде десь 100 мл соку.

7. У ягідний сік додаємо набряклий желатин і добре перемішуємо до повного розчинення. На застиглу панакоту виливаємо ягідну масу і ще раз ставимо до холодильника застигати.

3. Знаменитий японський чизкейк

фото: Bene Gusto

Японський чизкейк своєю неймовірною легкістю нагадує бавовну, за що його часто називають бавовняним. Незважаючи на те, що цей десерт запозичили в Азії, продукти його приготування можна знайти в будь-якому українському супермаркеті. А секрет приготування – у поєднанні інгредієнтів та особливому режимі випікання.

Інгредієнти на форму діаметром 18 см:

5 яєць

140 г вершкового сиру

75 г цукру

60 мл молока

50 г борошна

40 г вершкового масла

15 г кукурудзяного крохмалю

1 ст. л. лимонного соку

1 ст. л. ванільного цукру

дрібка солі

Приготування:

1. У каструлю кладемо вершковий сир і олію, вливаємо молоко. Ставимо на повільний вогонь і постійно перемішуємо, трохи підігріваємо масу і доводимо до однорідної консистенції. Весь процес триватиме 2-3 хвилини.

2. Білки відокремлюємо від жовтків. Жовтки вводимо у вершково-молочну суміш і ретельно перемішуємо. Додаємо лимонний сік та перемішуємо сіль. Сюди просіюємо борошно та крохмаль, замішуємо рідке тісто та відставляємо.

3. В окремій ємності збиваємо білки з цукровим піском та ванільним цукром до м'яких піків. Акуратно вводимо білки в тісто і ретельно перемішуємо.

4. Дно високої форми вистилаємо пергаментом. Виливаємо тісто і забираємо зайве повітря за допомогою дерев'яної шпажки: проводимо кілька разів по колу форми.

5. Ставимо форму з тістом у ємність, яку наповнюємо окропом. Для приготування цього чизкейку важливо створити умови парової лазні та чітко дотримуватися температурного режиму. Зверніть увагу на температуру, за якої випікається японський чизкейк:

20 хвилин за 120°С

20 хвилин за 150°С (на поверхні повинна з'явитися золотиста скоринка)

на 10 секунд відкриваємо духовку

40 хвилин за 100°С

вимикаємо духовку та залишаємо чизкейк на 10 хвилин.

Готовий бавовняний чизкейк посипаємо цукровою пудрою, і можна подавати на стіл. Теплий японський чизкейк дуже рухливий і "тремтить" як желе. За бажання можна витримати торт у холодильнику до 4 годин. Текстура стане щільнішою, але легкість залишиться.

4. Торт "П'яна вишня"

Credits

Є знайомі з дитинства торти, які можна спекти просто у вихідний, наприклад, наполеон або медовик. Є торти, що готуються для особливих випадків. І один із них – торт "П'яна вишня".

Інгредієнти:

для бісквіту:

3 склянки борошна

2 склянки цукру

1,5 склянки молока

1,5 склянки води

0,75 склянки олії

3 яйця

10 столових ложок порошку какао

1,5 чайні ложки розпушувача

1,5 чайні ложки соди

для крему:

3 склянки вишні

200 г вершкового масла

1 банка згущеного молока

150 мл коньяку

для глазурі:

50 г вершкового масла

3 столові ложки цукру

3 столові ложки порошку какао

2 столові ложки молока

Приготування

Вишню без кісточок залити коньяком, накрити і залишити наполягати на 2-3 дні, періодично струшуючи.

Для бісквіту просіяне борошно з'єднати з цукром, додати порошок какао, соду, розпушувач і перемішати.

Яйця злегка збити і, не припиняючи збивання, влити молоко та олію. Потім всипати суху суміш і добре вимішати до отримання густого однорідного тіста, після чого влити окроп, швидко перемішати, вилити тісто у вистелену пергаментом форму і випікати 1,5 години за 180°С.

Готовий бісквіт повністю остудити, зрізати верхівку, а з основи вибрати ложкою м'якуш, щоб вийшла коробочка.

Розм'якшене вершкове масло збити зі згущеним молоком, додавши частину сиропу від вишень. У крем, що вийшов, додати бісквітну крихту, відціджену вишню і акуратно вимішати.

Бісквітну заготовку та "кришку" просочити зсередини вишневим сиропом, наповнити основу кремом та накрити нею.

Для глазурі вершкове масло розтопити, додати цукор і порошок какао, підлити молоко і варити на повільному вогні, постійно помішуючи, до повного розчинення цукру.

Готовий торт залити охололою глазур'ю і витримати кілька годин у холодильнику.

На замітку

Влітку використовуйте свіжу вишню, а взимку – заморожену чи консервовану.

Масляний крем можна замінити легшим, збивши жирні вершки з цукровою пудрою та маскарпоне.

Поверхню торта можна притрусити кондитерським посипанням або прикрасити фігурками з мастики.

5. Торт "Рафаелло"

Credits

Якщо ви хочете здивувати своїх близьких черговим кулінарним шедевром, випікайте торт "Рафаелло". Цей торт не на кожен день. Один його вигляд свідчить, що він призначений для особливих випадків. Білий, як хмара, з приємним ароматом кокосу та мигдалю та легким вершковим кремом, "Рафаелло" задовольнить найвишуканіший смак.

Інгредієнти:

для бісквіту

6 яєць

200 г цукру

125 г борошна

100 г мигдалю

для крему:

550 мл вершків 33%-ї жирності

250 г маскарпоне

200 г білого шоколаду

100 г цукрової пудри

50 г кокосової стружки

для просочення:

150 мл кокосового молока

цукрова пудра

для прикрас:

цукерки "Рафаелло"

кокосова стружка

мигдальні пелюстки

Приготування

Мигдаль залити гарячою водою, прокип'ятити пару хвилин, очистити від шкірки, просушити і перемолоти.

Яйця кімнатної температури розбити та акуратно відокремити білки від жовтків. Білки збити до появи піни, поступово всипати цукор і продовжувати збивання до утворення щільних стійких піків. Окремо збити жовтки, додати їх до білків та акуратно перемішати. Потім всипати борошно, що просіює, і, обережно вимішуючи лопаткою знизу вгору, ввести мелений мигдаль. Випікати бісквіт за 170°С 40-45 хвилин.

Для крему білий шоколад залити 50 мл вершків і розтопити на водяній бані або мікрохвильовій печі. Охолоджені вершки, що залишилися, збити з цукровою пудрою до утворення пишної стійкої піни. Злегка збити маскарпоне. Підготовлені інгредієнти з'єднати, додати кокосову стружку та акуратно вимішати до однорідного стану.

Бісквіт розрізати на 3 коржі та зібрати торт, просочуючи кожен корж підсолодженим цукровою пудрою кокосовим молоком та перемазуючи кремом.

Готовий торт зверху і з боків обмазати кремом, що залишився, притрусити кокосовою стружкою і прикрасити мигдальними пелюстками і цукерками "Рафаелло".

Перед подаванням витримати кілька годин на холоді, щоб торт добре просочився.

На замітку

Якщо хочете отримати більш виражений смак кокосу та мигдалю, крем додатково ароматизуйте кокосовим екстрактом, а в бісквіт додайте пару крапель мигдальної есенції.

Маскарпоне можна замінити будь-яким вершковим сиром.

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