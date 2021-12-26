П'ять страв для новорічного столу: м'ясо та птиця

Головна прикраса святкового столу, завжди гарно запечене та подане м'ясо. Хтось віддає перевагу курятині, хтось індичці, а є й ті сім'ї, які більше полюбляють лише м'ясо. У цій добірці найкращих рецептів ми зібрали варіанти для кожного столу.

1. Святкова індичка по-східному

Змінюються часи, навколишній світ, мода, але є традиції, які залишаються незмінними у різних країнах світу протягом століть. Одна з них – подавати до новорічного або різдвяного столу страву зі свійської птиці.

Інгредієнти:

індичка до 7 кг

курага 300 г

200 г вершкового масла

1 кг рису басматі

2 цибулини

кілька зубчиків часнику

2 моркви

100 г родзинок

200 г інжиру в'яленого чи свіжого

рослинна олія

петрушка

5 ст. ложок меду (луговий, різнотрав'я або гречаний)

сіль перець.

Приготування:

Начинка №1

Курагу вимити, замочити у гарячій воді на 15 хвилин і давши підсохнути, подрібнити за допомогою блендера або м'ясорубки. Додати розм'якшене вершкове масло і збити.

Начинка №2

Рис промити та відварити до напівготовності. Петрушку вимити, обсушити та подрібнити. Родзинки та інжир вимити, замочити в окропі на 10 хвилин, після інжир дрібно нарізати. Цибулю, часник і моркву подрібнити. Обсмажувати овочі на пательні 5 хвилин. Змішати з ними рис, родзинки та інжир, додати петрушку. Посолити, поперчити до смаку, ще раз перемішати і відставити.

Вимиту індичку натерти сіллю та перцем. Тонкою дерев'яною лопаткою ретельно відокремити шкіру по всьому птаху, не знімаючи її повністю. І потроху викладати під шкіру пюре з кураги. Повернувши шкіру на місце, обережно розподілити пюре углиб по всій поверхні. Щільно начинити індичку начинкою №2 і розріз зашити шпагатом. Обмазати індичку медом і помістити на лист. Запікати від 1,5 до 4 годин, залежно від розмірів птиці. 1 годину за температури 200°С, надалі вогонь зменшити, накрити всю індичку пекарським папером і залишити в духовці ще на 2 години.

Примітка

Цей рецепт годиться і для приготування гусака, качки або курки.

2. Індичка з рисом та родзинками, запечена в духовці

Запекти птицю за цим рецептом зовсім не складно. Єдине, що треба врахувати — час, адже готується страва не швидко. Подавати індичку з рисом можна з легким салатом.

Інгредієнти:

індичка — 1 кг

рис — 100 г

вершкове масло — 3 ст. л.

родзинки — 50 г

яйця — 3 шт.

чорний мелений перець

сіль

Приготування:

Індичку помийте, обітріть паперовими рушниками і добре натріть сіллю та чорним меленим перцем.

Рис відваріть до напівготовності, додайте до нього промиті родзинки, збиті (вилкою) яйця і розтоплене вершкове масло.

Індичку начиніть рисовою сумішшю.

Покладіть птаха на деко або в іншу жаротривку форму і поставте в духовку, розігріту до 180 градусів. Форма повинна бути високою, адже з індички виділятиметься багато соку та жиру.

Через кожні 10 хвилин птицю треба поливати соком, що виділяється.

Запікайте індичку протягом 2 годин до золотистості.

Подавайте таку страву з рисом, який готувався у птаху.

3. Соковита куряча грудка в духовці

Готувати у такий спосіб курку дуже просто. Ця страва виходить зовсім не жирною, швидко готується і залишається соковитою. Куряча грудка чудово поєднується з картопляним пюре або простим салатом із помідорів. Але готувати курку за цим рецептом можна і на грилі, і смажити на пательні.

Інгредієнти:

куряча грудка – 2 шт.

соєвий соус – 2 ст. л.

цукор – 1 ч. л.

лимонний сік – 1 ч. л.

мед – 1 ч. л.

оливкова олія – 1 ч. л.

паприка

італійські трави

сушений часник

Приготування:

Крок 1

Спочатку приготуємо маринад для курки. Змішайте в окремій мисці соєвий соус, мед, спеції, оливкову олію та лимонний сік. Добре перемішайте.

Крок 2

Очистіть філе, обсушіть паперовими рушниками.

Крок 3

Натріть куряче філе соусом, покладіть в тарілку, накрийте її харчовою плівкою і поставте до холодильника на 1 годину.

Крок 4

Перекладіть курку до пакета для запікання або замотайте у фольгу. Відправте запікатися в духовку на 30 хвилин за температури 200 градусів.

4. Соковита свиняча рулька

Свиняча рулька — це соковите м'ясо, просочене жиром і спеціями, яке багато хто любить. Але не всі знають, що приготувати його найпростіше. Саме цим ми сьогодні й займемося.

Інгредієнти:

свиняча гомілка на кістки — 2 кг;

морква – 1 шт;

корінь селери — 1 шт;

цибуля — 1 шт;

запашний перець, гвоздика лавровий лист, сіль (для бульйону) — за смаком;

гірчиця — 2 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

коріандр, часник, перець (для запікання) – за смаком.

Приготування:

Для початку промиваємо м'ясо, заливаємо холодною водою та ставимо на вогонь. Коли закипить – зливаємо, заливаємо повторно холодною водою та варимо на повільному вогні 2-3 години. У середині процесу до бульйону, що кипить, додаємо цілу моркву, корінь селери, цибулю та спеції. Після того, як рулька звариться, готуємось запікати її в духовці.

В окремій ємності змішуємо соєвий соус, гірчицю, мед, часник, коріандр та мелений перець. Покриваємо ним м'ясо і ставимо в розігріту до 160°C духовку, в якій мучимо його 2-3 години — рулька готова.

5. Буженина

Це улюблений в Україні вид запеченого м'яса. Її обов'язково готують до будь-якого свята і подають, нарізавши скибочками, як холодну закуску. Але вона так само, як і пастрома, хороша для бутербродів до ранкового чаю або сендвічів.

Інгредієнти:

2,5-3 кг свинини

8-10 зубків часнику

3 столові ложки рослинної олії

2 столові ложки гірчиці

1 столова ложка солі

2 чайні ложки чорного меленого перцю

1 чайна ложка коричневого цукру

Приготування

Часник очистити та нарізати зубчики тонкими шматочками.

Цілісний шматок свинини помити, зачистити від зайвого жиру і плівок, обсушити, зробити в ньому ножем проколи і нашпигувати часником.

Рослинну олію з'єднати з гірчицею, додати сіль, коричневий цукор, чорний мелений перець і добре вимішати. Обмазати м'ясо маринадом з усіх боків, особливо ретельно втираючи його в місця надрізів, і помістити в холодильник на добу.

Духовку розігріти до 220°С, підготовлене м'ясо викласти на решітку, помістивши під неї лист, і запікати 15 хвилин. Потім температуру знизити до 180°С і продовжувати запікати до готовності близько 2-2,5 годин, періодично поливати м'ясо соком, що утворився.

На замітку

Для буженини вибирайте свинину без кістки. Найкраще для запікання підходить окіст, хоча можна використовувати вирізку або лопатку.

Традиційно до буженини подають хрін або гірчицю. Якщо ж хочете додати страві пікантності, подайте до неї чатні або кисло-солодкий фруктовий або ягідний соус.

Для шпигування крім часнику можна використовувати лавровий лист, моркву та імбир.

Для надання буженині гарного кольору та особливого аромату в суміш для натирання додайте паприку, кмин, коріандр, базилік, чебрець, естрагон, майоран.

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