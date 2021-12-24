П'ять страв для новорічного столу: закуски

Перед тим, як почнуть бити куранти, гості традиційно захочуть перекусити чимось легким, простим та смачним. Ідеально для новорічного столу підійдуть холодні закуски. Ми зібрали наші найкращі рецепти, які ідеально підійдуть для святкового столу.

1. Маринований виноград

Credits

Подавати маринований виноград можна окремо, можна приготувати канапе на шпажках із таким виноградом, а можна замінити ним оливки у салатах. Таким чином ви отримаєте новий вишуканий смак давно відомих вам страв.

Рецепт хороший тим, що його можна використовувати перед будь-яким святом, купивши всього 1-2 грона винограду.

Інгредієнти:

0,5 кг винограду

1 склянка цукру

2/3 склянки білого винного оцту

1/3 склянки сухого білого вина

1 паличка кориці

1 чайна ложка запашного перцю горошком

1 чайна ложка гвоздики

0,25 чайної ложки солі

Приготування

Виноград вимити під проточною водою, відокремити ягоди від кистей і покласти в чисту банку.

Вино з оцтом влити до каструлі, додати цукор, сіль та спеції, довести до кипіння, зрідка помішуючи, щоб цукор повністю розчинився, і зняти з вогню.

Підготовлений виноград залити маринадом, накрити кришкою і витримати щонайменше 10-12 годин. Коли маринад повністю охолоне, банку з виноградом помістити у холодильник.

На замітку:

Виноград можна використовувати і білий, і червоний, але краще вибирати сорти без кісточок.

Якщо виноград залити гарячим маринадом, він приготується швидше, але ягоди будуть м'якуваті. Якщо ж маринаду дати трохи охолонути, смак вийде ніжнішим, а ягоди — щільнішими.

Щоб виноград швидше замаринувався, зріжте у ягід трохи м'якоті в місці кріплення плодоніжки.

Смак та аромат винограду розкриваються поступово, але особливий ефект досягається через 2-3 дні.

2. Еклери з червоною рибою та вершковим сиром

фото: Bene Gusto

Еклери можна подавати не лише на десерт. Наприклад, профітролі із заварного тіста з солоною начинкою не лише стануть прикрасою будь-якого фуршету, а й чудовим відкриттям для святкової вечері.

інгредієнти

Для еклерів:

4 яйця

250 мл води

150 г борошна

100 г вершкового масла

1 ч. л цукру

½ ч. л солі

Для начинки:

250 г вершкового сиру

200 г сьомги (червоної риби)

150 г свіжого огірка

2-3 гілочки кропу

Приготування:

1. У невелику каструльку наливаємо воду, кладемо вершкове масло, додаємо сіль, цукор і ставимо на плиту. Доводимо суміш до кипіння. Коли масло розтане і рідина почне вирувати, додаємо борошно. Добре вимішуємо, поки сформується щільна грудка. Найкраще робити це дерев'яною ложкою, оскільки маса виходить досить щільною. Заварна основа для тіста легко відставатиме від стінок, а на дні з'явиться білий наліт — так і має бути. Залишаємо остигати.

2. У тісто, що остигло, вбиваємо по одному яйцю і добре вимішуємо. Це можна зробити за допомогою дерев'яної ложки або міксера із насадкою для тіста. Коли додамо всі яйця, маса вийде густою та гладкою.

3. Заварне тісто готове, перекладаємо його в кондитерський мішок і відсаджуємо на деко. Для приготування закусочних профітролів для святкового столу або фуршету можна вибрати велику форму "закрита зірка" або "відкрита зірка". Так вийде рельєфна поверхня. Якщо у вас немає кондитерського мішка, тісто можна викласти ложкою.

4. Змочуємо палець холодною водою та акуратно притискаємо кінчики майбутніх еклерів, щоб у духовці вони не підгоріли. Випікаємо 40-50 хвилин за температури 200°C. Час випічки залежить від розміру, тому орієнтуйтеся на колір еклерів. Коли вони почнуть рум'янитися, спробуйте взяти один із дека. Готовий еклер легко відставатиме від поверхні і буде легким.

5. Для приготування еклерів із солоною начинкою використовуватимемо слабосолену сьомгу, вершковий сир і огірок, який додасть закусці свіжості. Рибу та огірок нарізаємо невеликими кубиками, подрібнюємо кріп. Приблизно третину риби та кріп змішуємо з вершковим сиром та перебиваємо блендером, щоб вийшла пастоподібна текстура. Решту нарізаної риби змішуємо з пастою. Начинка для профітролів готова.

6. Коли профітролі охолонуть, розрізаємо їх навпіл, не доходячи до краю, щоб кришка не відпадала. Начиняємо за допомогою ложки та подаємо на стіл.

3. Швидкий рулет із лаваша з крабовими паличками

фото: Bene Gusto

Це універсальна страва, яку можна урізноманітнити за допомогою соусів та начинки.

Інгредієнти:

4 листи лаваша (25х50 см)

4 варені яйця

400 г печериць

200 г твердого сиру

200 г майонезу

170 г крабових паличок (9 шт.)

1 цибулина

масло для смаження

сіль, перець для грибів

Приготування:

1. Цибулю та промиті печериці нарізаємо кубиками. Обсмажуємо на олії спочатку цибулю, а потім до золотистості – гриби.

2. Яйця та крабові палички нарізаємо кубиками. Сир натираємо на великій тертці.

3. Коли все готове, збираємо рулет. Лист лаваша змащуємо майонезом та викладаємо на нього натертий сир. Зверху укладаємо ще один лист лаваша з невеликим зміщенням, щоб під час скручування начинка не вивалювалася. Також змащуємо майонезом та укладаємо шар начинки. На другий лаваш викладаємо яйця. Так само чинимо і з двома шарами, що залишилися, викладаючи крабові палички і підсмажені печериці.

4. Скручуємо лаваш із начинкою в тугий рулет, загортаємо в харчову плівку і ставимо до холодильник щонайменше на годину. Перед подаванням нарізаємо рулет із лаваша з крабовими паличками та подаємо до святкового столу.

4. Помідори, фаршировані бринзою

Credits

Якщо ви вважаєте, що фарширування – це довгий і утомливий процес, ви помиляєтесь. Приготуйте хоч раз помідори, фаршировані бринзою, і вам захочеться спочатку просто повторити, а потім почнете експериментувати з начинками.

Помідори, фаршировані бринзою, — це закуска-п'ятихвилинка. Швидко, просто, без використання будь-якої техніки.

Інгредієнти:

6 помідорів

200 г бринзи

2 столові ложки натурального йогурту

2 зубки часнику

листя салату

Зелена цибуля

кріп

Приготування

Бринзу розкришити руками або вилкою, додати йогурт, подрібнені зелену цибулю та кріп, пропущений через прес часник і добре вимішати.

Помідори вимити, обсушити та зрізати верхівки. Чайною ложкою вийняти з помідорів м'якоть із насінням, зробивши таким чином порожні "чашечки", і наповнити їх підготовленою начинкою.

Для подавання помідори, фаршировані бринзою, викласти на листя салату.

На замітку

Помідори вибирайте стиглі, круглі, середньої величини та правильної форми.

Якщо куплена бринза виявиться надто солоною, її можна вимочити або частину бринзи замінити сиром.

5. Маринована форель з мусом із авокадо

Рибні закуски прикрасять будь-який новорічний стіл і будуть доречні з білим вином, шампанським та аперитивами.

Час приготування: 40 хвилин

Кількість порцій: 4

Інгредієнти:

320 г філе форелі

400 мл соєвого соусу

Мус із авокадо

1 авокадо

1 зубчик часнику (подрібнений)

1 ст. л. сметани

2 ст. л. оливкової олії

1 ч. л. соку лайма

сіль за смаком

Йогурт із коріандром

50 мл натурального йогурту

свіжий коріандр

лимон

багет

оливкова олія

Приготування:

Нарізати форель великими шматками квадратної форми, помістити в миску та залити соєвим соусом, залишивши мінімум на 1 ніч. Потім вийняти її із соусу, обсушити та обсмажити на сковороді буквально хвилину до появи скоринки по краях. Нарізати рибу тонкими скибочками.

Мус із авокадо

Очистити авокадо від шкірки та розім'яти м'якоть вилкою. Поступово додавати подрібнений часник, сметану та оливкову олію. Ретельно перемішати до однорідної маси (за необхідності збити в блендері), приправити сіллю і соком лайма.

Йогурт із коріандром

Змішати йогурт із дрібно нарізаним свіжим коріандром і приправити за смаком лимонним соком.

Розігріти духовку до 180°С. Розрізати багет на тонкі скибочки і покласти на лист для випічки. Полити оливковою олією і обсмажити до хрусткої золотистої скориночки (8-10 хвилин). На скибочку хліба покласти трохи мусу з авокадо, скибочку форелі і зверху додати йогурт із коріандром.

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