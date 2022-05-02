Паляниця: рецепт культової страви

Кулінарна блогерка Лілія Цвіт поділилася рецептом справжньої української паляниці та розповіла історію цієї страви.

Паляниця - це кругла плеската хлібина, яка пеклася не всередині печі, а на самій розжареній поверхні печі з обох сторін, методом смаження тіста без жиру. Через це і назва, від слова "палити". Особливістю є те, що такий хліб часто готують без дріжджів, на соді. Також, паляниці не різали ножем, а ламали (відщипували) шматочки, тому в багатьох регіонах України, ці паляниці називають "ощипками".

Слово "паляниця" за дні війни, стало паролем, з допомогою якого можна відрізнити українця від окупанта. Крім того, рецепт зараз актуальний, як ніколи, бо паляницю можна легко приготувати на пательні, без дріжджів, з найпростіших продуктів, що важливо у воєнний час.

"…Я за тії паляниці тай давай тікати!" - співається в українській народна пісня "А я все дивлюся, де моя Маруся".

Я пригадую, що бабуся пекла паляниці на соді і кислому молоці, якщо не було дріжджів. Готувала їх на пательні без олії, обсмаживши з обох боків. Потім складала на купку і накривала рушником, щоб "відійшли". Це так смачно було! Паляниці були товщиною 2-3 см. Рум’яні, пухкенькі. Було багато варіантів, як споживати паляниці. Їх змащували медом, як у колядках ("…Дайте з медом паляниці, а без меду не така…"), змащували маслом, шкварками (топлене сало), смаженою цибулею на олії, сметаною, натирали часником, тощо.

Це дійсно дуже смачна старовинна українська страва!

Інгредієнти на 5 штук діаметром 15 см:

кефір - 2 скл. (500 мл)

цукор - 1 ст.л.

сіль - 1 ч.л.

спеції - за бажанням

сода - 1 ч.л з верхом

оцет - 1 ст.л.

борошно - 800 г (~24 ст.л.)

*у відео готую на пів порції

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