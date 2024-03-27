Пампушки з часником: рецепт приготування

Що може бути краще, ніж борщ із пампушками з часником.

Пампушки з часником - це не просто смачний додаток до борщу, а справжня розкіш для смакових рецепторів.

Кулінарна блогерка Крістіна Брзак поділилася рецептом приготування надзвичайно смачних і пухких пампушок із часником.

Інгредієнти Борошно 370 г Цукор 30 г Сіль 10 г Свіжі дріжджі 20 г Молоко 180 мл Вершкове масло 130 г Яйце 3 шт Часник 2-3 зубчика Кріп за смаком

Приготування

У теплому молоці розчиніть дріжджі. У великій мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте 60 г мʼякого вершкового масла та 1 яйце і 1 жовток. Замішайте до утворення м'якого тіста. Якщо тісто занадто липке, можна додати трохи борошна.

Залиште його відпочити протягом 1 години. Розділіть тісто на 10-12 рівних частин і сформуйте кульки. Помістіть булочки у форму для випікання та залишіть ще на 40 хвилин. Змішайте 30 мл молока та 1 яйце. Змастіть цією сумішшю пампушки. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте протягом 30 хвилин.

Поки пампушки випікаються, розтопіть 70 г масла, додайте дрібно нарізаний часник, кріп та сіль за смаком. Після випікання пампушок, змастіть їх цією сумішшю.

Готово.

Пампушки з часником - це не просто страва, а справжнє шедевр української кулінарії.

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