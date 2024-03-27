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Пампушки з часником: рецепт приготування

Час приготування
2 години
Харчова цінність на 100 г
299 ккал
Автор
Ольга РомановськаОльга Романовська
Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
2 хв
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Пампушки з часником: рецепт приготування

Пампушки з часником / Фото: Credits

Що може бути краще, ніж борщ із пампушками з часником.

Пампушки з часником - це не просто смачний додаток до борщу, а справжня розкіш для смакових рецепторів. 

Кулінарна блогерка Крістіна Брзак поділилася рецептом приготування надзвичайно смачних і пухких пампушок із часником.

Інгредієнти

Борошно
370 г
Цукор
30 г
Сіль
10 г
Свіжі дріжджі
20 г
Молоко
180 мл
Вершкове масло
130 г
Яйце
3 шт
Часник
2-3 зубчика
Кріп
за смаком

Приготування 

У теплому молоці розчиніть дріжджі. У великій мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте 60 г мʼякого вершкового масла та 1 яйце і 1 жовток. Замішайте до утворення м'якого тіста. Якщо тісто занадто липке, можна додати трохи борошна. 

Залиште його відпочити протягом 1 години. Розділіть тісто на 10-12 рівних частин і сформуйте кульки. Помістіть булочки у форму для випікання та залишіть ще на 40 хвилин. Змішайте 30 мл молока та 1 яйце. Змастіть цією сумішшю пампушки. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте протягом 30 хвилин. 

Поки пампушки випікаються, розтопіть 70 г масла, додайте дрібно нарізаний часник, кріп та сіль за смаком. Після випікання пампушок, змастіть їх цією сумішшю.

Готово.

@kbrzak inst: brzak__kristina Найсмачніші пампушки з часником 370 г борошна 30 г цукру 10 г солі 20 г свіжих дріжджів 150 г теплого молока 60 г мʼякого вершкового масла 1 яйце + 1 жовток Для змащування: 1 яйце 2 ст л молока Для змащування після випікання: 70 г розтопленого масла 2-3 зубчика часника Кріп Сіль #пампушки #пампушкизчасником #пампушкирецепт #пампушкидоборщу #борщ #українськакухня ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music

Пампушки з часником - це не просто страва, а справжнє шедевр української кулінарії. 

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