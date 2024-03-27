Пампушки з часником: рецепт приготування

Що може бути краще, ніж борщ із пампушками з часником.
Пампушки з часником - це не просто смачний додаток до борщу, а справжня розкіш для смакових рецепторів.
Кулінарна блогерка Крістіна Брзак поділилася рецептом приготування надзвичайно смачних і пухких пампушок із часником.
Інгредієнти
- Борошно
- 370 г
- Цукор
- 30 г
- Сіль
- 10 г
- Свіжі дріжджі
- 20 г
- Молоко
- 180 мл
- Вершкове масло
- 130 г
- Яйце
- 3 шт
- Часник
- 2-3 зубчика
- Кріп
- за смаком
Приготування
У теплому молоці розчиніть дріжджі. У великій мисці змішайте борошно, цукор і сіль. Додайте 60 г мʼякого вершкового масла та 1 яйце і 1 жовток. Замішайте до утворення м'якого тіста. Якщо тісто занадто липке, можна додати трохи борошна.
Залиште його відпочити протягом 1 години. Розділіть тісто на 10-12 рівних частин і сформуйте кульки. Помістіть булочки у форму для випікання та залишіть ще на 40 хвилин. Змішайте 30 мл молока та 1 яйце. Змастіть цією сумішшю пампушки. Розігрійте духовку до 180°C і випікайте протягом 30 хвилин.
Поки пампушки випікаються, розтопіть 70 г масла, додайте дрібно нарізаний часник, кріп та сіль за смаком. Після випікання пампушок, змастіть їх цією сумішшю.
Готово.
@kbrzak inst: brzak__kristina Найсмачніші пампушки з часником 370 г борошна 30 г цукру 10 г солі 20 г свіжих дріжджів 150 г теплого молока 60 г мʼякого вершкового масла 1 яйце + 1 жовток Для змащування: 1 яйце 2 ст л молока Для змащування після випікання: 70 г розтопленого масла 2-3 зубчика часника Кріп Сіль #пампушки #пампушкизчасником #пампушкирецепт #пампушкидоборщу #борщ #українськакухня ♬ Famous Mozart's Turkish March(872150) - East Valley Music
Пампушки з часником - це не просто страва, а справжнє шедевр української кулінарії.
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