Пампушки з часником: рецепт ідеального доповнення до борщу

Пампушки з часником / © Credits

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Але якщо ви дотримуєтесь рослинного харчування, українська кухня має рішення — пісні пампушки з часниковим намашенням, які не поступаються класичному варіанту ні за ароматом, ні на смак. А головне, готувати їх легко та зі звичних інгредієнтів, про це розповіла фудблогерка Юлія Сенич.

Інгредієнти

Для тіста

Вода 250 мл

Сухі дріжджі 1 ч. л

Цукор 1,5 ст. л

Сіль ½ ч. л

Просіяне пшеничне борошно 450 г

Олія 50 мл

Для часникового намащення

Часник 5–6 зубчиків

Олія 30 мл

Сіль

Кип’ячена вода 40 мл

Свіжа зелень

Приготування

У мисці змішайте теплу воду, дріжджі, цукор і сіль. Дайте дріжджам активуватись протягом 10 хв. Влийте олію, поступово додайте борошно і замісіть м’яке, еластичне тісто. Накрийте миску рушником або харчовою плівкою та залиште у теплому місці на 1–1,5 години — тісто має збільшитись удвічі. Щоб тісто підходило швидше, поставте миску у злегка теплу (але вимкнену) духовку чи біля батареї. Після підйому тісто обімніть і розділіть на 12–15 однакових частин. Сформуйте з них рівні кульки та викладіть на деко, застелене пергаментом, залиште невеликий простір між ними. Накрийте рушником і дайте «відпочити» ще 30–40 хв. За цей час кульки злегка зростуть і стануть ще м’якшими. Розігрійте духовку до 180°C. Випікайте пампушки 25–30 хв, доки вони не стануть рум’яними та ароматними. Для золотистої скоринки можна злегка змастити верх пампушок олією перед випіканням. Часник натріть на дрібній тертці чи пропустіть через прес. Додайте сіль, олію, воду та подрібнену зелень. Добре перемішайте. Ще гарячі пампушки щедро змастіть часниковим намащенням — вони вберуть аромат і стануть соковитими. Подавайте обов’язково гарячими чи теплими — саме так вони найсмачніші.

Пісні пампушки з часником — це справжній гастрономічний символ української кухні, який не втрачає актуальності навіть у найсучаснішому меню. Спробуйте приготувати їх за цим рецептом і вони точно стануть частиною ваших кулінарних традицій. А у поєднанні з тарілкою наваристого борщу — це буде не просто обід, а тепла історія з ароматом дому.