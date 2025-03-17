Панський дерун: рецепт традиційної української страви з картоплі

Панський чи королівський дерун – це вдосконалений варіант класичних картопляних дерунів, який поєднує хрустку скоринку, ніжну середину та ароматний вершково-грибний соус.

Традиційні страви у новому виконанні завжди викликають інтерес, адже знайомі смаки можуть заграти по-новому. Як приготувати великий та смачний дерун із вершковою підливою розповіли на сторінці romayemets.

Інгредієнти

Для дерунів:

Картопля 4 шт.

Цибуля 1 шт.

Часник 3 зубчики

Морква 1 шт.

Сіль

Суміш перців

Сметана 1 ст. л

Яйця курячі 1 шт.

Зелень 1 ст. л

Для соусу:

Олія соняшникова 1 ст. л

Шампіньйони 100 г

Куряче філе 200 г

Сіль

Перець

Цибуля 1/2 шт.

Часник 3 зубчики.

Масло вершкове 1 ст. л

Сметана 2 ст. л

Вода 150 г

Зернова гірчиця 1 ч. л

Сир моцарела чи сулугуні 150 г

Приготування

На дрібній тертці натріть картоплю, цибулю, часник і моркву. Відіжміть зайву вологу, посоліть, поперчіть, додайте сметану, яйце, нарізану зелень. Перемішайте масу та обсмажте деруни на олії з обох боків до золотистої скоринки на цілій пательні. Викладіть готові деруни на паперові серветки, щоб прибрати зайву олію.

Приготування соусу:

На сковороді розігрійте олію та обсмажте шампіньйони з курячим філе, приправте сіллю та перцем. Додайте нарізану цибулю, часник, вершкове масло та перемішайте. Влийте сметану та 150 мл води, додайте зернову гірчицю, ретельно перемішайте та тушкуйте ще 5 хв. Перекладіть соус у миску, додайте натертий сир. Викладіть соус на деруни, зверху ще посипте сиром. Запікайте у духовці за 180°C протягом 10 хв. Перед подачею посипте нарізаною зеленню.

Поради:

Щоб деруни були ще смачнішими, варто використовувати крохмалисті сорти картоплі – вони краще тримають форму.

Віджимання картопляної маси – ключовий етап, адже зайва рідина може зробити тісто надто рідким.

Соус можна зробити ще ароматнішим, якщо додати улюблені спеції, такі як мускатний горіх або чебрець.

#дерун #дерунирецепт #картопля #картоплярецепт #простірецепти #food ♬ оригінальний звук - Рома Ємець @romayemets Панський чи королівський дерунМій рецепт деруна без додавання борошна. Рецепт‍ Картопля-4 шт. Цибуля -1 шт. Часник-3 зубчики. Морква-1 шт. Сіль- 1/4 ч.л. Суміш перцю- за смаком Сметана-1 ст.л. Яйце куряче-1 шт. Зелень-1 ст.л. Для соусу: Олія соняшникова-1 ст.л. Шампіньйони-100 гр. Куряче філе-200 гр. Сіль і перець за смаком. Цибуля-1/2 шт. Часник-3 зубчики. Масло вершкове-1 ст.л Сметана- 2 ст.л. Вода -150 гр. Зернова гірчиця-1 ч.л. Моцарела чи сулугуні -150 гр. Приготування: ✅На дрібній терці натираємо одну цибулину, чотири картоплі, три зубчика часнику та одну морквину. ✅Вижимаємо зайву вологу, солимо, перчимо додаємо одну ложку сметани та одне яйце. Посипаємо нарізаною зеленью та додаємо крохмаль який опустився на дно тарілки. ✅Він допоможе скріпити всю нашу суміш разом. ✅Перемішуємо та смажимо на оліі з обох сторін до золотистої скоринки. ✅Перекладаємо на серветки щоб видалити залишки олії. ✅Для нашого соусу обсмажуємо на олії шампіньйони з курячим філе, солимо і перчимо. ✅Додаємо нарізану цибулю, часник та вершкове масло, перемішуємо. ✅Кладемо дві столові ложки сметани і виливаємо пів стакана води. ✅Для більш насиченого смаку додаємо одну чайну ложку зернової гірчиці. ✅Перемішуємо і готуємо ще пʼять хвилин. ✅Соус перекладаємо в миску і додаємо натертий сир моцарела. ✅ Викладаємо на дерун і посипаємо ще сиром. ✅Запікаємо в духовці при 180ʼС 10 хв. ✅Посипаємо нарізаною зеленью та смакуємо дуже смачною стравою #деруни

Панський дерун – це справжня знахідка для тих, хто любить ситні та водночас вишукані страви. Поєднання хрустких картопляних дерунів із ніжним вершково-грибним соусом не залишить байдужими навіть найвибагливіших гурманів.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати картопляні човники з беконом та сиром.

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