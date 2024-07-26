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Паприкаш з курячого філе: рецепт традиційної угорської страви

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
85 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
180
Час на прочитання
1 хв
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Паприкаш з курячого філе: рецепт традиційної угорської страви

Паприкаш із курячого філе / Фото: Credits

Паприкаш – це класична угорська страва, що складається з курки та овочів. Головним інгредієнтом страви є паприка, солодкий червоний болгарський перець та сметана.

Ароматне м'ясо з пряною паприкою та сметанним соусом ідеально поєднується з будь-яким гарніром.

Інгредієнти

куряче філе
1 кг
сметана
200 г
борошно
2 ст. л.
вода
1 скл.
цибуля ріпчаста
2 шт.
болгарський перець червоний
2 шт.
помідори
2 шт.
паприка мелена солодка
2 ст. л.
цукор
1 ч. л.
сіль
олія
2 ст. л.
вершкове масло
50 г
зелень (петрушка, кріп)
  1. Цибулю ріпчасту очистіть і дрібно наріжте.
  2. Помідори натріть на велику тертку.
  3. Перець болгарський очистіть від насіння та натріть на велику тертку.
  4. Куряче філе промийте, обсушіть та наріжте на середні кубики.
  5. У сметану всипте борошно і перемішайте.
  6. Зелень дрібно наріжте.
  7. У глибокій сковороді розігрійте олію та обсмажте на сильному вогні м'ясо до золотистої скоринки. Викладіть на тарілку.
  8. У цій же сковороді обсмажте цибулю до м'якості. Додайте вершкове масло, паприку, болгарський перець і куряче філе. Перемішайте, додайте помідори, влийте гарячу воду, цукор та сіль. Перемішайте та тушкуйте 20 хвилин. Викладіть у сковороду, сметану, зелень, ще раз перемішайте і протушкуйте дві хвилини.

Поради:

  • Куряче філе можна замінити будь-яким м'ясом.
  • Сметану використовуйте будь-якої жирності.

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