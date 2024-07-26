Паприкаш з курячого філе: рецепт традиційної угорської страви

Паприкаш – це класична угорська страва, що складається з курки та овочів. Головним інгредієнтом страви є паприка, солодкий червоний болгарський перець та сметана.
Ароматне м'ясо з пряною паприкою та сметанним соусом ідеально поєднується з будь-яким гарніром.
Інгредієнти
- куряче філе
- 1 кг
- сметана
- 200 г
- борошно
- 2 ст. л.
- вода
- 1 скл.
- цибуля ріпчаста
- 2 шт.
- болгарський перець червоний
- 2 шт.
- помідори
- 2 шт.
- паприка мелена солодка
- 2 ст. л.
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- олія
- 2 ст. л.
- вершкове масло
- 50 г
- зелень (петрушка, кріп)
- Цибулю ріпчасту очистіть і дрібно наріжте.
- Помідори натріть на велику тертку.
- Перець болгарський очистіть від насіння та натріть на велику тертку.
- Куряче філе промийте, обсушіть та наріжте на середні кубики.
- У сметану всипте борошно і перемішайте.
- Зелень дрібно наріжте.
- У глибокій сковороді розігрійте олію та обсмажте на сильному вогні м'ясо до золотистої скоринки. Викладіть на тарілку.
- У цій же сковороді обсмажте цибулю до м'якості. Додайте вершкове масло, паприку, болгарський перець і куряче філе. Перемішайте, додайте помідори, влийте гарячу воду, цукор та сіль. Перемішайте та тушкуйте 20 хвилин. Викладіть у сковороду, сметану, зелень, ще раз перемішайте і протушкуйте дві хвилини.
Поради:
- Куряче філе можна замінити будь-яким м'ясом.
- Сметану використовуйте будь-якої жирності.
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