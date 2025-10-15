Пармезанові чипси: рецепт смачних хрустиків із сирної скоринки

Пармезанові чипси / © Credits

Реклама

Фудблогер Олександр Огороднік поділився простим рецептом, як зробити хрумкі пармезанові чипси — ідеальну закуску до вина, салатів чи навіть просто для перекушування.

Звісно, пармезан сам собою — король сирного світу. Але часто залишки твердого сиру просто викидають, а дарма. Завдяки легкому підсушуванню вони перетворюються на тонкі хрумкі чипси, які чудово замінюють хлібні крекери чи магазинні чипси.

Вам знадобиться

шкірка пармезану (будь-яка кількість, яка залишилася)

папір для випікання

мікрохвильова піч

Приготування

Акуратно зріжте верхній шар сиру з воску та очистьте від сторонніх частинок. Наріжте шматочками — робіть маленькі прямокутники чи квадратики, які зручно буде брати руками. Розкладіть на пергамент, викладаючи шкірки на лист так, щоб вони не накладалися одна на одну. Готуйте в мікрохвильовці близько 2 хв. Поки чипси ще гарячі, розділіть їх на окремі шматочки. Дайте охолонути 3–5 хв — і насолоджуйтеся.

Поради

Не перегрівайте: якщо тримати понад 2 хвилини, чипси можуть підгоріти.

Смакові варіації: додайте трохи паприки, перцю чилі чи сушених трав для пікантного відтінку.

Зберігання: готові чипси можна зберігати в герметичній банці до 2–3 днів, вони довго залишаються хрумкими.

Використання

як закуска до білого вина чи шампанського

для додавання до салатів замість сухариків

як оригінальний додаток для супів чи кремових пюре

просто як хрумке перекушування під час фільму

Цей простий рецепт доводить, що навіть залишки їжі можуть стати кулінарним відкриттям. Пармезанові чипси — це швидко, смачно та бездоганно для святкового столу.