Парові вареники з шовковицею: літній рецепт української страви

Парові вареники з шовковицею tiktok.comyummy.lera

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Літо має свій особливий смак. Для когось це полуниця, для інших — черешня, а ще для багатьох українців — солодка шовковиця, яка миттєво повертає у дитинство. Якщо ви ще не готували вареники з цією ягодою, саме час це виправити.

Фудблогерка Valeriia Veligura пропонує цікавий варіант — приготувати вареники на пару. Завдяки такому способу вони виходять особливо пухкими, м’якими та ніжними, а соковита начинка повністю розкриває смак сезонної шовковиці.

Інгредієнти

Для тіста

кефір — 250 мл

цукор — 1 ст. л

сіль — ½ ч. л

сода — 1 ч. л

борошно — 300–350 г

Для начинки

шовковиця — 250–300 г

цукор — 2 ст. л

кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л

Парові вареники з шовковицею tiktok.comyummy.lera

Приготування

До теплого кефіру додайте цукор, сіль і соду, після чого добре перемішайте. Поступово просіюйте борошно та замішуйте м’яке тісто. Воно має залишатися трохи липким, саме така консистенція зробить вареники особливо пухкими після приготування. Готове тісто покладіть у пакет і залиште відпочити на 30 хв. Після цього розділіть його на дві частини. Кожну розкачайте до товщини приблизно 2 мм і виріжте кружечки діаметром близько 8 см. У центр кожного кружечка покладіть по 3–4 ягоди шовковиці. Цукор попередньо змішайте з кукурудзяним крохмалем і посипте цією сумішшю ягоди, крохмаль допоможе зберегти соковиту начинку всередині вареників. Добре защипніть краї. Готуйте вареники у глибокій пательні з товстим дном. На дно покладіть марлю, складену у вісім шарів, налийте приблизно 1 см окропу та доведіть воду до кипіння перед кожною новою партією. Після цього викладіть вареники на марлю, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 7 хв. Щойно вареники будуть готові, їх потрібно одразу змастити вершковим маслом. Подавайте теплими та насолоджуйтеся ніжним тістом і ароматною літньою начинкою.

Парові вареники з шовковицею — ще одне нагадування, що найкращі літні рецепти народжуються із сезонних продуктів та простих інгредієнтів.

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