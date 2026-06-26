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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
2 хв

Парові вареники з шовковицею: літній рецепт української страви

Сезон шовковиці триває недовго, тож саме зараз — ідеальний момент спробувати одну з найніжніших літніх страв — парових вареників із соковитою ягодою.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
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Парові вареники з шовковицею tiktok.comyummy.lera

Парові вареники з шовковицею tiktok.comyummy.lera

Літо має свій особливий смак. Для когось це полуниця, для інших — черешня, а ще для багатьох українців — солодка шовковиця, яка миттєво повертає у дитинство. Якщо ви ще не готували вареники з цією ягодою, саме час це виправити.

Фудблогерка Valeriia Veligura пропонує цікавий варіант — приготувати вареники на пару. Завдяки такому способу вони виходять особливо пухкими, м’якими та ніжними, а соковита начинка повністю розкриває смак сезонної шовковиці.

Інгредієнти

Для тіста

  • кефір — 250 мл

  • цукор — 1 ст. л

  • сіль — ½ ч. л

  • сода — 1 ч. л

  • борошно — 300–350 г

Для начинки

  • шовковиця — 250–300 г

  • цукор — 2 ст. л

  • кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л

Парові вареники з шовковицею tiktok.comyummy.lera

Парові вареники з шовковицею tiktok.comyummy.lera

Приготування

  1. До теплого кефіру додайте цукор, сіль і соду, після чого добре перемішайте.

  2. Поступово просіюйте борошно та замішуйте м’яке тісто. Воно має залишатися трохи липким, саме така консистенція зробить вареники особливо пухкими після приготування.

  3. Готове тісто покладіть у пакет і залиште відпочити на 30 хв.

  4. Після цього розділіть його на дві частини.

  5. Кожну розкачайте до товщини приблизно 2 мм і виріжте кружечки діаметром близько 8 см.

  6. У центр кожного кружечка покладіть по 3–4 ягоди шовковиці.

  7. Цукор попередньо змішайте з кукурудзяним крохмалем і посипте цією сумішшю ягоди, крохмаль допоможе зберегти соковиту начинку всередині вареників.

  8. Добре защипніть краї.

  9. Готуйте вареники у глибокій пательні з товстим дном. На дно покладіть марлю, складену у вісім шарів, налийте приблизно 1 см окропу та доведіть воду до кипіння перед кожною новою партією.

  10. Після цього викладіть вареники на марлю, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 7 хв.

  11. Щойно вареники будуть готові, їх потрібно одразу змастити вершковим маслом.

  12. Подавайте теплими та насолоджуйтеся ніжним тістом і ароматною літньою начинкою.

Парові вареники з шовковицею — ще одне нагадування, що найкращі літні рецепти народжуються із сезонних продуктів та простих інгредієнтів.

Коментарі
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Дата публікації
Кількість переглядів
20
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