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- Рецепти
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Парові вареники з шовковицею: літній рецепт української страви
Сезон шовковиці триває недовго, тож саме зараз — ідеальний момент спробувати одну з найніжніших літніх страв — парових вареників із соковитою ягодою.
Літо має свій особливий смак. Для когось це полуниця, для інших — черешня, а ще для багатьох українців — солодка шовковиця, яка миттєво повертає у дитинство. Якщо ви ще не готували вареники з цією ягодою, саме час це виправити.
Фудблогерка Valeriia Veligura пропонує цікавий варіант — приготувати вареники на пару. Завдяки такому способу вони виходять особливо пухкими, м’якими та ніжними, а соковита начинка повністю розкриває смак сезонної шовковиці.
Інгредієнти
Для тіста
кефір — 250 мл
цукор — 1 ст. л
сіль — ½ ч. л
сода — 1 ч. л
борошно — 300–350 г
Для начинки
шовковиця — 250–300 г
цукор — 2 ст. л
кукурудзяний крохмаль — 1 ст. л
Приготування
До теплого кефіру додайте цукор, сіль і соду, після чого добре перемішайте.
Поступово просіюйте борошно та замішуйте м’яке тісто. Воно має залишатися трохи липким, саме така консистенція зробить вареники особливо пухкими після приготування.
Готове тісто покладіть у пакет і залиште відпочити на 30 хв.
Після цього розділіть його на дві частини.
Кожну розкачайте до товщини приблизно 2 мм і виріжте кружечки діаметром близько 8 см.
У центр кожного кружечка покладіть по 3–4 ягоди шовковиці.
Цукор попередньо змішайте з кукурудзяним крохмалем і посипте цією сумішшю ягоди, крохмаль допоможе зберегти соковиту начинку всередині вареників.
Добре защипніть краї.
Готуйте вареники у глибокій пательні з товстим дном. На дно покладіть марлю, складену у вісім шарів, налийте приблизно 1 см окропу та доведіть воду до кипіння перед кожною новою партією.
Після цього викладіть вареники на марлю, накрийте кришкою та готуйте на середньому вогні приблизно 7 хв.
Щойно вареники будуть готові, їх потрібно одразу змастити вершковим маслом.
Подавайте теплими та насолоджуйтеся ніжним тістом і ароматною літньою начинкою.
Парові вареники з шовковицею — ще одне нагадування, що найкращі літні рецепти народжуються із сезонних продуктів та простих інгредієнтів.