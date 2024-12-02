Паштет із авокадо: рецепт корисного сніданку

Приготуйте швидкий і корисний сніданок або перекушування, а щоб паштет вийшов смачним, використовуйте м'яке і стигле авокадо.

Цей паштет на підсмаженому тості або будь-яких хлібцях зарядять вас енергією на весь день.

Інгредієнти авокадо 1 шт. яйце 1 шт. в'ялені томати 3 шт. лимонний сік 1 ст. л. оливкова олія 1 ст. л. перець чорний мелений сіль

Яйце зваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте на шматочки. Авокадо помийте, витріть паперовим рушником. Розріжте вздовж на половинки, вийміть кісточку і за допомогою ложки акуратно вийміть м'якоть і викладіть у блендер. Додайте лимонний сік, яйце, в'ялені томати, оливкову олію, чорний мелений перець і сіль. Збийте до однорідності. Викладіть у скляну банку, накрийте кришкою та зберігайте в холодильнику.

Поради:

За бажанням додайте в паштет один маленький перчик чилі.

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