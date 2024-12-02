Паштет із авокадо: рецепт корисного сніданку

Приготуйте швидкий і корисний сніданок або перекушування, а щоб паштет вийшов смачним, використовуйте м'яке і стигле авокадо.
Цей паштет на підсмаженому тості або будь-яких хлібцях зарядять вас енергією на весь день.
Інгредієнти
- авокадо
- 1 шт.
- яйце
- 1 шт.
- в'ялені томати
- 3 шт.
- лимонний сік
- 1 ст. л.
- оливкова олія
- 1 ст. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Яйце зваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте на шматочки.
- Авокадо помийте, витріть паперовим рушником.
- Розріжте вздовж на половинки, вийміть кісточку і за допомогою ложки акуратно вийміть м'якоть і викладіть у блендер.
- Додайте лимонний сік, яйце, в'ялені томати, оливкову олію, чорний мелений перець і сіль.
- Збийте до однорідності.
- Викладіть у скляну банку, накрийте кришкою та зберігайте в холодильнику.
Поради:
- За бажанням додайте в паштет один маленький перчик чилі.
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