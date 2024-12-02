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Паштет із авокадо: рецепт корисного сніданку

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
215 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
72
Час на прочитання
1 хв
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Паштет із авокадо: рецепт корисного сніданку

Паштет із авокадо / Фото: Credits

Приготуйте швидкий і корисний сніданок або перекушування, а щоб паштет вийшов смачним, використовуйте м'яке і стигле авокадо.

Цей паштет на підсмаженому тості або будь-яких хлібцях зарядять вас енергією на весь день.

Інгредієнти

авокадо
1 шт.
яйце
1 шт.
в'ялені томати
3 шт.
лимонний сік
1 ст. л.
оливкова олія
1 ст. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Яйце зваріть круто 10 хвилин. Остудіть, очистіть і наріжте на шматочки.
  2. Авокадо помийте, витріть паперовим рушником.
  3. Розріжте вздовж на половинки, вийміть кісточку і за допомогою ложки акуратно вийміть м'якоть і викладіть у блендер.
  4. Додайте лимонний сік, яйце, в'ялені томати, оливкову олію, чорний мелений перець і сіль.
  5. Збийте до однорідності.
  6. Викладіть у скляну банку, накрийте кришкою та зберігайте в холодильнику.

Поради:

  • За бажанням додайте в паштет один маленький перчик чилі.

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