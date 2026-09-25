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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
308
Час на прочитання
1 хв

Паштет із курячої печінки у банці: простий рецепт

Ніжний, ароматний, з легкою яблучною ноткою — цей домашній паштет готується з простих продуктів, а смакує так, що його із задоволенням їдять навіть діти.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
135 ккал
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Паштет із курячої печінки у банці

Паштет із курячої печінки у банці / © Credits

Домашній паштет зовсім не обов’язково має бути складною стравою. У рецепті, про який розповіли на сторінці Готуємо з Катюшкой, курячу печінку поєднують із солодкуватим яблуком, морквою та цибулею, а потім перебивають усе до кремової консистенції. У результаті виходить ніжне намащення для свіжого хліба чи тостів.

Інгредієнти

куряча печінка
500 г
велике яблуко
1 шт.
морква
1 шт.
велика цибулина
1 шт.
сіль
перець
улюблені спеції
олія
Паштет із курячої печінки у банці tiktok.com/@hryshkina.katia

Паштет із курячої печінки у банці tiktok.com/@hryshkina.katia

Приготування

  1. Моркву, яблуко та цибулю наріжте та обсмажте на невеликій кількості олії до готовності.

  2. Підготовлені овочі додайте до курячої печінки, приправте сіллю, перцем та спеціями.

  3. Перебийте все блендером до однорідної, максимально ніжної маси.

  4. Готовий паштет розкладіть у чисті баночки, накрийте кришками та стерилізуйте приблизно одну годину на середньому вогні.

  5. Після цього охолодіть.

У результаті виходить м’який домашній паштет із приємною ароматною ноткою яблука. Його модна намазати на свіжий хліб або хрусткий тост і швидкий сніданок чи перекус одразу стане набагато цікавішим.

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