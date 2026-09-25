Паштет із курячої печінки у банці: простий рецепт

Паштет із курячої печінки у банці / © Credits

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Домашній паштет зовсім не обов’язково має бути складною стравою. У рецепті, про який розповіли на сторінці Готуємо з Катюшкой, курячу печінку поєднують із солодкуватим яблуком, морквою та цибулею, а потім перебивають усе до кремової консистенції. У результаті виходить ніжне намащення для свіжого хліба чи тостів.

Інгредієнти куряча печінка 500 г велике яблуко 1 шт. морква 1 шт. велика цибулина 1 шт. сіль перець улюблені спеції олія

Паштет із курячої печінки у банці tiktok.com/@hryshkina.katia

Приготування

Моркву, яблуко та цибулю наріжте та обсмажте на невеликій кількості олії до готовності. Підготовлені овочі додайте до курячої печінки, приправте сіллю, перцем та спеціями. Перебийте все блендером до однорідної, максимально ніжної маси. Готовий паштет розкладіть у чисті баночки, накрийте кришками та стерилізуйте приблизно одну годину на середньому вогні. Після цього охолодіть.

У результаті виходить м’який домашній паштет із приємною ароматною ноткою яблука. Його модна намазати на свіжий хліб або хрусткий тост і швидкий сніданок чи перекус одразу стане набагато цікавішим.

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