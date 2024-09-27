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Паштет із курячої печінки з коньяком: вишуканий рецепт

Паштет із курячої печінки з коньяком: вишуканий рецепт

Паштет з курячої печінки / Фото: Credits

Приготування домашнього паштету з курячої печінки – це чудовий спосіб потішити себе та близьких смачним і корисним намащенням.

На сторінці KITCHEN WITCHERY показали, як приготувати ніжний і неймовірно смачний паштет з курячої печінки.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
цибуля
100 г
морква
100 г
часник
2 зубки
сир кисломолочний
100 г
масло
60 г
коньяк
40 мл
сіль
перець
Розмарин

Приготування:

  • Ретельно промийте курячу печінку під холодною водою. Видаліть плівки та частини, які можуть мати неприємний смак. Замочіть у воді на декілька хвилин.
  • Натерту моркву та нарізану цибулю пасеруйте на середньому вогні.
  • Наріжте печінку, додайте до овочів і продовжуйте смажити.
  • Додайте сіль, перець, розмарин і часник. Залиште все тушкуватися на невеликому вогні близько пʼяти хвилин.
  • Тепер додайте до печінки коньяк та обережно підпаліть її, щоб випарувався алкоголь.
  • Накрийте кришкою і тушкуйте ще близько 15 хвилин.
  • На фінішному етапі додайте до печінки сир і масло та ретельно перебийте все блендером.

Смачного!

Приготуйте цей ніжний паштет з курячої печінки та насолоджуйтеся його неперевершеним смаком у компанії друзів чи родини.

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