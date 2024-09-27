Паштет із курячої печінки з коньяком: вишуканий рецепт

Приготування домашнього паштету з курячої печінки – це чудовий спосіб потішити себе та близьких смачним і корисним намащенням.
На сторінці KITCHEN WITCHERY показали, як приготувати ніжний і неймовірно смачний паштет з курячої печінки.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- цибуля
- 100 г
- морква
- 100 г
- часник
- 2 зубки
- сир кисломолочний
- 100 г
- масло
- 60 г
- коньяк
- 40 мл
- сіль
- перець
- Розмарин
Приготування:
- Ретельно промийте курячу печінку під холодною водою. Видаліть плівки та частини, які можуть мати неприємний смак. Замочіть у воді на декілька хвилин.
- Натерту моркву та нарізану цибулю пасеруйте на середньому вогні.
- Наріжте печінку, додайте до овочів і продовжуйте смажити.
- Додайте сіль, перець, розмарин і часник. Залиште все тушкуватися на невеликому вогні близько пʼяти хвилин.
- Тепер додайте до печінки коньяк та обережно підпаліть її, щоб випарувався алкоголь.
- Накрийте кришкою і тушкуйте ще близько 15 хвилин.
- На фінішному етапі додайте до печінки сир і масло та ретельно перебийте все блендером.
Смачного!
Приготуйте цей ніжний паштет з курячої печінки та насолоджуйтеся його неперевершеним смаком у компанії друзів чи родини.
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