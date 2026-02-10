- Дата публікації
Паштет із м’яса, сала й овочів: домашній рецепт, який змусить відмовитися від купівлі магазинного
Домашній паштет набагато смачніший за магазинний, він має ніжну структуру, аромат і може дуже довго зберігатися в прохолодному місці.
Це чудовий варіант для перекусу протягом дня або для приготування закусок на святковий стіл.
Інгредієнти
- свинина
- 1,5 кг
- сало свиняче
- 1 кг
- цибуля ріпчаста
- 350 г
- морква
- 350 г
- приправа 10 овочів
- 60 г
- перець чорний мелений
-
- сіль
-
- баночки
- 6 шт.
На салі акуратно зріжте шкірку. Наріжте сало і м’ясо на середні кубики.
Цибулю, моркву, очистьте і наріжте на шматочки.
Перемеліть на м’ясорубці м’ясо, сало, цибулю та моркву і викладіть у миску.
Додайте перець чорний мелений, приправу, сіль, добре перемішайте і розкладіть паштет у банки, але не до самого верху.
Баночки попередньо простерилізуйте.
Для стерилізації в каструлю на дно покладіть рушник, на нього виставте банки з паштетом, накрийте кришками та залийте водою по плічка.
Стерилізуйте від моменту закипання три години за помірного кипіння, потім закатайте кришками, остудіть і зберігайте в прохолодному місці.
Поради:
Спеції використовуйте на свій смак.