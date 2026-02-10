ТСН у соціальних мережах

Рецепти
149
1 хв

Паштет із м’яса, сала й овочів: домашній рецепт, який змусить відмовитися від купівлі магазинного

Домашній паштет набагато смачніший за магазинний, він має ніжну структуру, аромат і може дуже довго зберігатися в прохолодному місці.

Фото автора: Катерина Труш Катерина Труш
1 година
264 ккал
Паштет із м'яса сала та овочів

Паштет із м’яса, сала та овочів / © Credits

Це чудовий варіант для перекусу протягом дня або для приготування закусок на святковий стіл.

Інгредієнти

свинина
1,5 кг
сало свиняче
1 кг
цибуля ріпчаста
350 г
морква
350 г
приправа 10 овочів
60 г
перець чорний мелений
сіль
баночки
6 шт.

  1. На салі акуратно зріжте шкірку. Наріжте сало і м’ясо на середні кубики.

  2. Цибулю, моркву, очистьте і наріжте на шматочки.

  3. Перемеліть на м’ясорубці м’ясо, сало, цибулю та моркву і викладіть у миску.

  4. Додайте перець чорний мелений, приправу, сіль, добре перемішайте і розкладіть паштет у банки, але не до самого верху.

  5. Баночки попередньо простерилізуйте.

  6. Для стерилізації в каструлю на дно покладіть рушник, на нього виставте банки з паштетом, накрийте кришками та залийте водою по плічка.

  7. Стерилізуйте від моменту закипання три години за помірного кипіння, потім закатайте кришками, остудіть і зберігайте в прохолодному місці.

Поради:

  • Спеції використовуйте на свій смак.

