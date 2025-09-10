ТСН у соціальних мережах

Рецепти
308
1 хв

Паштет із оселедця та плавленого сиру: рецепт цікавого намащення

Закуски з риби завжди мали особливе місце на святкових столах українців. Але якщо хочеться смаку ікри, а витрачати значні кошти на цей делікатес не входить, вихід є — ніжний паштет із оселедця та плавленого сиру, який кулінари жартома називають «фальшивою ікрою».

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
290 ккал
Паштет із оселедця та плавленого сиру tiktok.com_gameofbanks

Паштет із оселедця та плавленого сиру tiktok.com_gameofbanks

Це намащення підкорює з першої ложки, адже воно ніжне, у міру солоне, має приємний рибний смак і дуже нагадує популярний делікатес. Приготування займає всього кілька хвилин, а результат гарантовано сподобається і дорослим, і дітям. Як все правильно приготувати розповів автор сторінки Petro Cook.

Інгредієнти

Філе солоного оселедця
4 шт.
Плавлений сирок
1 шт.
Морква варена
1 шт.
Вершкове масло
100 г
Чорний мелений перець
Кріп

Приготування

  1. Оселедеця краще взяти філе без кісток. Якщо він занадто солоний, промийте у холодній воді чи навіть замочіть на 30 хв у молоці.

  2. У чашу блендера покладіть оселедець, половину вареної моркви, плавлений сирок і вершкове масло. Додайте чорний перець. Сіль зазвичай не потрібна, адже риба вже достатньо солона.

  3. Збийте все до однорідної маси. Вона має вийти ніжна, трохи зерниста

  4. Перекладіть суміш у банку з кришкою та залиште у холодильнику на 2–3 години, щоб смак став гармонійнішим.

  5. Намажте паштет на підсмажені грінки чи шматочки свіжого хліба. Можете прикрасити гілочками кропу.

Подача

  • На сніданок — замість традиційного бутерброда з ковбасою.

  • На святковий стіл — у тарталетках або на грінках.

  • Як перекус — у поєднанні зі свіжими овочами.

Паштет чудово поєднується з чорним хлібом, але не менш смачно смакує і з білим багетом.

Паштет із оселедця та плавленого сиру — це простий спосіб здивувати гостей та потішити себе новим смаком. Він ніжний, поживний та має дуже апетитний вигляд.

