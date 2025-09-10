Паштет із оселедця та плавленого сиру: рецепт цікавого намащення

Паштет із оселедця та плавленого сиру tiktok.com_gameofbanks

Це намащення підкорює з першої ложки, адже воно ніжне, у міру солоне, має приємний рибний смак і дуже нагадує популярний делікатес. Приготування займає всього кілька хвилин, а результат гарантовано сподобається і дорослим, і дітям. Як все правильно приготувати розповів автор сторінки Petro Cook.

Інгредієнти Філе солоного оселедця 4 шт. Плавлений сирок 1 шт. Морква варена 1 шт. Вершкове масло 100 г Чорний мелений перець Кріп

Приготування

Оселедеця краще взяти філе без кісток. Якщо він занадто солоний, промийте у холодній воді чи навіть замочіть на 30 хв у молоці. У чашу блендера покладіть оселедець, половину вареної моркви, плавлений сирок і вершкове масло. Додайте чорний перець. Сіль зазвичай не потрібна, адже риба вже достатньо солона. Збийте все до однорідної маси. Вона має вийти ніжна, трохи зерниста Перекладіть суміш у банку з кришкою та залиште у холодильнику на 2–3 години, щоб смак став гармонійнішим. Намажте паштет на підсмажені грінки чи шматочки свіжого хліба. Можете прикрасити гілочками кропу.

Подача

На сніданок — замість традиційного бутерброда з ковбасою.

На святковий стіл — у тарталетках або на грінках.

Як перекус — у поєднанні зі свіжими овочами.

Паштет чудово поєднується з чорним хлібом, але не менш смачно смакує і з білим багетом.

Паштет із оселедця та плавленого сиру — це простий спосіб здивувати гостей та потішити себе новим смаком. Він ніжний, поживний та має дуже апетитний вигляд.