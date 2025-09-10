- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 308
- Час на прочитання
- 1 хв
Паштет із оселедця та плавленого сиру: рецепт цікавого намащення
Закуски з риби завжди мали особливе місце на святкових столах українців. Але якщо хочеться смаку ікри, а витрачати значні кошти на цей делікатес не входить, вихід є — ніжний паштет із оселедця та плавленого сиру, який кулінари жартома називають «фальшивою ікрою».
Це намащення підкорює з першої ложки, адже воно ніжне, у міру солоне, має приємний рибний смак і дуже нагадує популярний делікатес. Приготування займає всього кілька хвилин, а результат гарантовано сподобається і дорослим, і дітям. Як все правильно приготувати розповів автор сторінки Petro Cook.
Інгредієнти
- Філе солоного оселедця
- 4 шт.
- Плавлений сирок
- 1 шт.
- Морква варена
- 1 шт.
- Вершкове масло
- 100 г
- Чорний мелений перець
-
- Кріп
-
Приготування
Оселедеця краще взяти філе без кісток. Якщо він занадто солоний, промийте у холодній воді чи навіть замочіть на 30 хв у молоці.
У чашу блендера покладіть оселедець, половину вареної моркви, плавлений сирок і вершкове масло. Додайте чорний перець. Сіль зазвичай не потрібна, адже риба вже достатньо солона.
Збийте все до однорідної маси. Вона має вийти ніжна, трохи зерниста
Перекладіть суміш у банку з кришкою та залиште у холодильнику на 2–3 години, щоб смак став гармонійнішим.
Намажте паштет на підсмажені грінки чи шматочки свіжого хліба. Можете прикрасити гілочками кропу.
Подача
На сніданок — замість традиційного бутерброда з ковбасою.
На святковий стіл — у тарталетках або на грінках.
Як перекус — у поєднанні зі свіжими овочами.
Паштет чудово поєднується з чорним хлібом, але не менш смачно смакує і з білим багетом.
Паштет із оселедця та плавленого сиру — це простий спосіб здивувати гостей та потішити себе новим смаком. Він ніжний, поживний та має дуже апетитний вигляд.