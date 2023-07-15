Паштет із курячої печінки: рецепт популярної закуски

У жодному магазині ви не купите класичний паштет із курячої печінки. Його ви легко можете приготувати вдома за допомогою блендера, а вийде він набагато смачніший і корисніший за магазинний.
Інгредієнти паштету доступні: куряча печінка, цибуля, морква та вершкове масло. Такий паштет можна подавати на сніданок чи перекушування.
Складники
- куряча печінка – 500 г;
- цибуля ріпчаста – 1 шт.;
- морква – 1 шт.;
- олія – 2 ст. л.;
- вершкове масло – 50 г;
- перець чорний мелений;
- мускатний горіх – щіпка;
- коріандр мелений – щіпка;
- сіль.
У курячої печінки видаліть прожилки. Промийте, просушіть паперовим рушником і наріжте шматочками.
Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Моркву натріть на тертці.
У сковороді на олії обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і обсмажуйте, перемішуючи, до напівготовності. Викладіть печінку в овочі і протушкуйте з овочами на середньому вогні 20 хвилин.
Масу трохи остудіть. Додайте м'яке вершкове масло, мускатний горіх, коріандр, перець, сіль. Подрібніть занурювальним блендером до однорідної гладкої консистенції. Викладіть у лоток і поставте в холодильник.
Поради
Вершкове масло має бути м'яким, але не розтопленим.
Приправи використовуйте на свій смак.
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