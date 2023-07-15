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Паштет із курячої печінки: рецепт популярної закуски

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
9416
Час на прочитання
1 хв
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Паштет із курячої печінки: рецепт популярної закуски

Паштет з курячої печінки / Фото: Credits

У жодному магазині ви не купите класичний паштет із курячої печінки. Його ви легко можете приготувати вдома за допомогою блендера, а вийде він набагато смачніший і корисніший за магазинний.

Інгредієнти паштету доступні: куряча печінка, цибуля, морква та вершкове масло. Такий паштет можна подавати на сніданок чи перекушування.

Складники

  • куряча печінка – 500 г;
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • олія – 2 ст. л.;
  • вершкове масло – 50 г;
  • перець чорний мелений;
  • мускатний горіх – щіпка;
  • коріандр мелений – щіпка;
  • сіль.

У курячої печінки видаліть прожилки. Промийте, просушіть паперовим рушником і наріжте шматочками.

Цибулю очистіть і наріжте півкільцями. Моркву натріть на тертці.

У сковороді на олії обсмажте цибулю до прозорості, додайте моркву і обсмажуйте, перемішуючи, до напівготовності. Викладіть печінку в овочі і протушкуйте з овочами на середньому вогні 20 хвилин.

Масу трохи остудіть. Додайте м'яке вершкове масло, мускатний горіх, коріандр, перець, сіль. Подрібніть занурювальним блендером до однорідної гладкої консистенції. Викладіть у лоток і поставте в холодильник.

Поради

Вершкове масло має бути м'яким, але не розтопленим.

Приправи використовуйте на свій смак.

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Дата публікації
Перегляди
9416
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