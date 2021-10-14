Паштет із курячої печінки: швидкий рецепт

Нам катастрофічно не вистачає часу, тому ми намагаємося заощаджувати його, вишукуючи будь-яку можливість. Щоб не стояти довго на кухні, обідаємо в ресторані, замовляємо додому піцу і роли, отоварюємся в відділах кулінарії супермаркетів.

Однак є маса рецептів швидкого приготування, які виручать в будь-яку хвилину. Один із них — печінковий паштет. Так, можна, звичайно, купити банку паштету в тому ж магазині, але смак у нього буде далеко не той, а склад вже точно сумнівний.

Приготований вдома паштет можна використовувати як намазку на тости або крекери, як начинку для млинців, подавати в тарталетках, начинити ним половинки зварених круто яєць або стручки болгарського перцю, які розрізати потім на кружечки.

Інгредієнти:

0,5 кг курячої печінки

2 цибулини

1 морква

100 мл молока

50 г вершкового масла

олія

сіль

Приготування

Цибулю і моркву очистити, нарізати довільно, але не дуже великими шматками, і обсмажити в невеликій кількості розпеченої олії до прозорості цибулі.

Печінку вимити, обсушити, нарізати невеликими шматочками, додати до овочів і смажити буквально екілька хвилин, щоб вона тільки поміняла колір, після чого влити молоко і тушкувати 15 хвилин під кришкою на середньому вогні, посолити в кінці приготування.

Готову печінку пюрувати блендером.

У ще теплий паштет ввести нарізане шматочками вершкове масло і добре вимішати.

За необхідності масу ще раз збити блендером.

На замітку

Таким же чином готується паштет і з індичої, телячої, яловичої і свинячої печінки.

Печінковий паштет можна ароматизувати додаванням мускатного горіха, чорного або запашного перцю.

Щоб текстура готового паштету стала більш ніжною, додайте до нього під час збивання кілька столових ложок вершків або курячого бульйону.

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