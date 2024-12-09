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Паштет із курячої печінки з яблуками та вершками: простий рецепт

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
196 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
288
Час на прочитання
1 хв
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Паштет із курячої печінки з яблуками та вершками: простий рецепт

Паштет з курячої печінки з яблуками та вершками. / Фото: Credits

Особливість приготування паштету з курячої печінки у тому, що він запікається у духовці. Просто викладіть усі інгредієнти у форму, запечіть та перебийте блендером.

Основним інгредієнтом паштету є яблука та вершки, що додадуть страві солодкості та аромату.

Інгредієнти

печінка куряча
500 г
яблуко
2 шт.
морква
1 шт.
цибуля ріпчаста
1 шт.
вершки 10-15%
100 мл
вершкове масло
70 г
лавровий лист
1 шт.
мускатний горіх
1/3 ч. л.
перець чорний мелений
сіль
  1. Печінку промийте, видаліть плівки та наріжте на середні шматочки.
  2. Яблука промийте, очистіть шкірку, розріжте на четвертинки та видаліть серцевину.
  3. Цибулю, моркву очистіть та наріжте на невеликі кубики.
  4. Вершкове масло розтопіть.
  5. Форму для запікання застеліть пергаментом. Викладіть печінку, цибулю, яблука, моркву, додайте мускатний горіх, лавровий лист. Зверху полийте вершковим маслом і накрийте фольгою.
  6. Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Вийміть лавровий лист і дайте трохи охолонути.
  7. Перекладіть всі запечені інгредієнти в чашу блендера, додайте вершки, чорний мелений перець, посоліть і збийте до однорідної маси. Перекладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте в холодильник.

Поради:

  • Печінку використовуйте будь-яку.

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