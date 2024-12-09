Паштет із курячої печінки з яблуками та вершками: простий рецепт

Особливість приготування паштету з курячої печінки у тому, що він запікається у духовці. Просто викладіть усі інгредієнти у форму, запечіть та перебийте блендером.
Основним інгредієнтом паштету є яблука та вершки, що додадуть страві солодкості та аромату.
Інгредієнти
- печінка куряча
- 500 г
- яблуко
- 2 шт.
- морква
- 1 шт.
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- вершки 10-15%
- 100 мл
- вершкове масло
- 70 г
- лавровий лист
- 1 шт.
- мускатний горіх
- 1/3 ч. л.
- перець чорний мелений
- сіль
- Печінку промийте, видаліть плівки та наріжте на середні шматочки.
- Яблука промийте, очистіть шкірку, розріжте на четвертинки та видаліть серцевину.
- Цибулю, моркву очистіть та наріжте на невеликі кубики.
- Вершкове масло розтопіть.
- Форму для запікання застеліть пергаментом. Викладіть печінку, цибулю, яблука, моркву, додайте мускатний горіх, лавровий лист. Зверху полийте вершковим маслом і накрийте фольгою.
- Випікайте у заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 25-30 хвилин. Вийміть лавровий лист і дайте трохи охолонути.
- Перекладіть всі запечені інгредієнти в чашу блендера, додайте вершки, чорний мелений перець, посоліть і збийте до однорідної маси. Перекладіть у скляну ємність, накрийте кришкою та відправте в холодильник.
Поради:
- Печінку використовуйте будь-яку.
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