Паштет із квасолі - рецепт простої закуски

Така страва внесе різноманіття до вашого меню.
Приготувати таку закуску зможе кожен, а виходить вона поживною, корисною і добре смакує із будь-яким ароматним хлібом та салатом.
Інгредієнти:
- квасоля - 300 г
- цибуля - 3 шт.
- олія - 80 мл
- часник - 3 зубчики
- сіль
- чорний мелений перець
Приготування:
Замочіть квасолю на ніч. Вранці злийте із неї воду, залийте чистою та варіть до готовності (вона повинна бути м'якою). Зцідіть воду із квасолі.
Частину цибулі пасеруйте на пательні у невеликій кількості олії. Іншу частина наріжте невеликими шматочками.
Квасолю, пасеровану цибулю, сиру нарізану цибулю та часник пропустіть через м’ясорубку або скористайтесь блендером. У вас повинна вийти однорідна кремова маса.
Заправте паштет сіллю та чорним меленим перцем. Перемішайте та поставте до холодильника приблизно на годину.
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