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Паштет із квасолі - рецепт простої закуски

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Паштет із квасолі - рецепт простої закуски

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Така страва внесе різноманіття до вашого меню.

Приготувати таку закуску зможе кожен, а виходить вона поживною, корисною і добре смакує із будь-яким ароматним хлібом та салатом.

Інгредієнти:

  • квасоля - 300 г
  • цибуля - 3 шт.
  • олія - 80 мл
  • часник - 3 зубчики
  • сіль
  • чорний мелений перець

Приготування:

Замочіть квасолю на ніч. Вранці злийте із неї воду, залийте чистою та варіть до готовності (вона повинна бути м'якою). Зцідіть воду із квасолі.

Частину цибулі пасеруйте на пательні у невеликій кількості олії. Іншу частина наріжте невеликими шматочками.

Квасолю, пасеровану цибулю, сиру нарізану цибулю та часник пропустіть через м’ясорубку або скористайтесь блендером. У вас повинна вийти однорідна кремова маса.

Заправте паштет сіллю та чорним меленим перцем. Перемішайте та поставте до холодильника приблизно на годину.

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