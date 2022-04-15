Паска панетоне: вишуканий італійський десерт на Великдень

Панетоне - традиційний міланський десерт, який в Італії частіше за все готують на Різдво, але цей солодкий хліб прижився і у нас, адже він такий схожий на наші традиційні паски.

Панетоне трохи відрізняється за смаком, але всередині ця булка виходить теж ніжною та повітряною. Готувати такий хліб значно простіше, ніж деякі наші паски, а зберігається він протягом тижня, якщо замотати його у харчову плівку, або покласти у контейнер.

Інгредієнти:

Для тіста 1:

тепла вода - 185 мл

дріжджі сухі - 7 г

цукор - 10 г

борошно - 90 г

вершкове масло - 45 г

цукор - 30 г

яйця - 2 шт.

борошно - 135 г

Для тіста 2:

вершкове масло (м'яке) - 100 г

цукор - 100 г

жовтки - 3 шт.

цедра 1 апельсина

цедра 1 лимона

цедра 1 лайма

екстракт ванілі - 1 ч. л.

мед - 30 г

борошно - 280 г

сіль - 6 г

родзинки - 115 г

ром (коньяк, сік апельсина) - 35 мл

цукати - 115 г

вершкове масло (шматочки) - 20 г

Приготування:

1. Для початку треба приготувати опару. Для цього у чистій сухій мисці слід змішати: 7 г сухих дріжджів, 10 г цукру, 90 г борошна і 185 мл теплої води. Послідовність така: тепла вода, цукор, дріжджі. Все добре перемішайте і аж потім додавайте просіяне через сито борошно. Знову добре перемішайте.

Просіювати борошно потрібно для того, щоб воно наповнилося киснем, стало більш легким та повітряним. Цей крок позитивно вплине на якість вашої випічки.

2. У вас повинна вийти однорідна маса - опара. Накрийте її харчовою плівкою або вологим рушником та поставте у темне місце без протягів. Ідеально для піднімання тіста підходить не ввімкнена духовка - просто поставте миску в неї і зачиніть дверцята. Більшого ефекту духовку можна трішечки прогріти. Так ваша опара повинна простояти 30-40 звилин.

3. Тепер вам потрібна миска більша за розміром, адже майбутнє тісто буде підходити і збільшуватися за розмірами. Вона повинна бути суха і чиста. Тепер покладіть у миску м'яке (не розтоплене) вершкове масло, додайте цукор і добре перетріть два цих складники ложкою чи вінчиком. У вас повинна вийти однорідна біла маса.

Додайте до масла із цукром два яйця і знову добре перемішайте. Під час мішання маса може розслоюватися, але це нормально, просто продовжуйте мішати.

4. Тепер треба об'єднати опару і тісто. Добре все перемішайте і у цю масу додайте просіяне через сито борошно. Знову добре перемішайте. У вас повинно вийти ніжне рідкувате тісто, яке трішки нагадує за консистенцією рідку сметану. Накрийте тісто харчовою плівкою і поставте до холодильника на ніч (на 7-8 годин).

5. Промийте під проточною водою родзинки, ошпарте окропом відкиньте на друшляк. У невеликій мисці залийте родзинки солодким алкоголем (ромом, коньяком), або апельсиновим соком.

6. Вранці дістаньте тісто із холодильника, трохи обімніть.

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7. У окремій сухій мисці знову змішайте м'яке вершкове масло та цукор. У вас повинна знову вийти біла кремоподібна пишна маса, до якої треба додати ще три жовтки і знову взбити. Найліпше для цього етапу використовувати міксер. Коли маса збита, додайте до неї цедру цитрусових, мед і ваніть та перемішайте.

8. До миски із пряною сумішшю перекладіть тісто, яке стояло у вас ніч в холодильнику і перемішайте все разом. Ліпше використовувати міксер.

9. У суміш, що вийшла, знову просійте борошно, приблизно 280 г та додайте трішки солі (приблизно 6 г). Тепер за допомогою міксера і насадки для тіста вимішуйте суміш протягом 8-10 хв. Тісто має вийти однорідним, тягнучим та еластичним. Дайте йому трішки відпочити і знову вимішайте протягом 10 хв. повторювати такі імпульси потрібно 3-4 рази.

10. Додайте до тіста родзинки та цукати і знову перемішайте.

11. Перекладіть готове тісто до великої сухої миски, змащеною олією. Складіть тісто із чотирьох боків та переверніть. У вас має вийти щось схоже на колобок. Накрийте миску харчовою плівкою або вологим рушником та поставте у темнетепле місце, наприклад, до шафи або духовки.

12. Через 30 хв дістаньте тісто, і знову складіть його із чотирьох боків в колобок. Накрийте миску харчовою плівкою або вологим рушником. Поставте знову ваше тісто до теплого темного місця на 2-2,5 години.

13. Коли тісто підросло приблизно удвічі, дістаньте його із миски поділіть на 4-5 частин і сформуйте руками, змащеними олією, кульку. Цю кульку треба обережно покласти до форми, у якій ви будете випікати ваші панетоне. Форма повинна бути заповнена на половину, або навіть трішки менше.

14. Коли тісто розкладене у форми, поставте їх на деко, на якому будете випікати, і накрийте харчовою плівкою. Тісто у формах повинно постояти перед випіканням 2-2,5 години і заповнити всю форму.

15. Випікати панетоне треба за температури 170-180 градусів близько 35-40 хв. Готовність випічки перевіряйте дерев'яною шпажкою.

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