Паска з віденського тіста tiktok.comvaleria.matrokhina

Є рецепти, які просто готують, а є й ті, які запам’ятовують, переписують і передають із покоління у покоління. Саме такий рецепт великодньої паски з віденського тіста від фудблогерки Валерії Матрохіної. Випічка виходить ніжна, ароматна, з м’якою глазур’ю, яка тане на губах.

Інгредієнти

Для опари

цукор 180–200 г

яйця 3 шт.

свіжі дріжджі 20 г

тепле молоко 125 мл

Для тіста

вершкове масло 100 г

борошно 500 г

суміш спецій (куркума, кардамон, мускатний горіх, гвоздика, бодян, кориця)

цедра лимона та апельсина

ванільний екстракт

мигдаль 50 г

сухофрукти (курага, родзинки, журавлина) 100 г

Для глазурі

білок 1 шт.

цукор 50 г

желатин 1 г

вода 5 г

лимонний сік ¼ ч. л

Приготування

Секрет ідеальної паски у правильній опарі

Яйця змішуємо з цукром. Окремо змішуємо молоко з дріжджами. Потім об’єднуємо все в одній мисці та залишаємо у теплому місці на 10–12 годин.

Важливо: опара не повинна мати вигляд «пухкої хмарки», навпаки, вона буде низькою, але з великою кількістю бульбашок. Це абсолютно нормально.

Тісто

Спеції краще перетерти у ступці чи змолоти, так максимально розкриється аромат.

До опари додаємо тепле вершкове масло, двічі просіяне борошно, спеції, цедру та ваніль. Вимішуємо 20–30 хв, поки тісто не стане еластичним і не збереться у кулю. Даємо відпочити 1 годину.

Додатки

Мигдаль очищаємо від шкірки. Сухофрукти промиваємо окропом, замочуємо на 20–30 хв у ромі, бренді чи вині, просушуємо та злегка присипаємо борошном. Додаємо до тіста та залишаємо ще на 50–60 хв.

Формування та випікання

Форми змащуємо жиром (гхі, кокосова олія чи тваринний жир). На дно кладемо пергамент. Викладаємо тісто 1/3 форми. Залишаємо підходити ще раз на 30–40 хв у теплому місці. Тісто має піднятися майже до краю.

Випікання

Починаємо з 150°C десь 10–15 хв. Потім підвищуємо температуру до 170°C. Випікаємо ще близько 30 хв. Після випікання паски варто трохи «покатати» на боці та охолодити на решітці.

М’яка глазур

Прогріваємо білок із цукром на водяній бані до розчинення цукру. Збиваємо до білого глянцевого стану. Додаємо розтоплений желатин і лимонний сік, ще трохи збиваємо.

Глазур виходить ніжна та еластична, вона ідеально тримає декор. Прикрашати потрібно одразу. Якщо хочеться менш липкої текстури, можна злегка присипати сумішшю пудри та крохмалю.

Віденське тісто — це не про швидкість, а про увагу, тепло та час, який ми вкладаємо у деталі. Тож саме тому такі рецепти стають особливими. І коли ви розрізаєте готову м’яку та ароматну паску з ніжною глазур’ю, то розумієте, що усе було не дарма.