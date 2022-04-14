Паски на сироватці: рецепт святкової випічки на Великдень

Щоб приготувати ідеальну домашню випічку на Великдень, можна використовувати і сироватку. Виходять такі паски дійсно смачними.

Для того, щоб приготувати паски, не обов'язково використовувати молоко, адже, якщо у вас залишилася сироватка, — вона теж прекрасно підійде. Паски за цим рецептом виходять ніжними і повітряними.

Інгредієнти:

яйця (жовток) — 5 шт.

дріжджі сухі — 11 г

цукор — 150 г

масло вершкове — 150 г

сироватка — 250 г

борошно — 600 г

родзинки — 70 г

Приготування:

1. Для пасок за цим рецептом нам знадобляться тільки жовтки, тому відокремте їх від білків і збийте вінчиком. Додайте в жовтки дріжджі, теплу сироватку перемішайте віночком і залиште на 15 хвилин в теплому місці.

2. Додайте в дріжджі з жовтками розтоплене вершкове масло, цукор і добре перемішайте.

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3. Частинами додайте в яєчну суміш просіяне через сито борошно і постійно добре перемішайте. Коли тісто стало тугим, перекладіть його на стіл і вимішуйте руками.

4. Паралельно між приготуванням тіста приготуйте сухофрукти, які хочете додати. Для цього залийте їх гарячою водою на кілька хвилин, відкиньте на друшляк, а потім знову залийте якимось солодким і ароматним алкогольним напоєм, наприклад, це може бути ром.

5. Тепер повернемося до тіста. Коли ви його вимісили, розподіліть трохи на столі, а на верх насипте підготовлені сухофрукти, попередньо відкинувши їх на друшляк, і вмішайте в тісто.

6. Зробіть з вашого тіста кулю і покладіть його в глибоку миску. Накрийте її харчовою плівкою і рушником. Поставте підходити на 1-1,5 години в тепле місце. Це може бути вимкнена духовка, яку ви трошки попередньо прогріли.

7. Коли тісто підійшло, обімніть його, розділіть на кількість форм, які використовуєте. Форми повинні бути заповнені на 1/3.

8. Накрийте тісто в формах харчовою плівкою і залиште підходити на 30-40 хвилин.

9. Випікайте паски за температури 180 градусів приблизно 30-40 хвилин. Якщо раптом у вашій духовці паски почнуть пригорати — накрийте їх зверху фольгою.

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