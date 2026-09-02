Паста, яку обожнює Бредлі Купер: рецепт від Джіджі Хадід

Джіджі Хадід youtube.com/@VogueFrance

Реклама

Здається, шлях до серця Бредлі Купера може пролягати через тарілку пасти. Джіджі Хадід розповіла про страву, яку готує для свого коханого, у відео для Vogue France. І це не складний ресторанний рецепт, а затишна домашня паста з прошуто, томатами, пармезаном, часником та кедровими горішками.

Та сама паста для Бредлі

Джіджі Хадід youtube.com/@VogueFrance

«Я готувала це для свого коханого, він її обожнює» — сказала Джіджі, коли помішувала пасту. Модель запевнила, що страва «завжди виходить смачною», а її склад максимально відповідає формулі ідеальної вечері.

Реклама

Інгредієнти

спагеті

прошуто

томати

кінза чи петрушка

пармезан

оливкова олія

часник

пластівці червоного перцю

кедрові горішки

Приготування

Наріжте томати та прошуто, останнє бажано шматочками різного розміру. Маленькі під час смаження стануть хрусткими, тоді як більші залишаться соковитими. Подрібніть зелень. Спагеті відваріть у добре підсоленій воді до стану al dente. Тим часом обсмажте прошуто на сковороді, додайте часник і, коли він стане ароматним, перекладіть туди готову пасту. Додайте натертий пармезан та зелень і все добре перемішайте. Коли страва буде готова, розкладіть пасту по тарілках. Зверху викладіть свіжі томати, трохи зелені та попередньо підсмажені кедрові горішки. Щедро присипте пармезаном і одразу подавайте.

Кохання без зайвої публічності

Джіджі Хадід youtube.com/@VogueFrance

Роман Хадід і Купера почався ще у 2023 році, однак пара тривалий час оберігала особисте життя від зайвої уваги. У травні 2025 року Джіджі фактично підтвердила стосунки, коли опублікувала фото поцілунку з Бредлі на своєму 30-річчі.

Реклама

Нещодавно пару знову обговорювали через появу у Парижі, 3 серпня вони гуляли та трималися за руки, а на лівих безіменних пальцях обох помітили прикраси, схожі на обручки. Втім, офіційних заяв про заручини чи шлюб не було. Разом вони також побували на весіллі близької подруги Джіджі Тейлор Свіфт.

У випуску модель розповіла, що найбільше цінує у цих стосунках можливість бути максимально чесними одне з одним. За її словами, вони можуть прямо говорити про те, що думають, а головне — підтримувати одне одного та допомагати залишатися у рівновазі, навіть якщо не завжди розуміють професійні труднощі партнера.

Бос на кухні

Джіджі Хадід youtube.com/@VogueFrance

Для Джіджі приготування їжі часто пов’язане не з романтичними вечерями, а з маминими буднями. Вона виховує п’ятирічну доньку, яку народила від колишнього партнера Зейна Маліка.

«Зазвичай, якщо в мене є час готувати, я на маминій зміні» — розповіла модель і зізналася, шо з п’ятирічною дитиною на кухні завжди багато розмов. Кхай іноді допомагає мамі готувати чи малює поруч, поки Джіджі займається вечерею. Саме такі прості моменти і є її улюбленою частиною домашньої кулінарії.

Реклама

Любов до кухні

Джіджі Хадід youtube.com/@VogueFrance

Любов до їжі у Хадід з’явилася задовго до модельної кар’єри. У дитинстві вона мріяла колись потрапити на кулінарне шоу майже так само сильно, як хотіла стати моделлю. Коли залишалася вдома, дивилася кулінарні програми по телевізору.

Головним кухарем у родині Джіджі називає свого батька Мохамеда Хадіда. Саме від нього вона отримала головний урок, що треба готувати серцем і не зациклюватися на точних вимірах. «Джіджі майже нічого не вимірює» — так модель жартома описала власний стиль під час приготування.

Особливе місце в її родині займає палестинська кухня. Модель розповіла, що батько готує багато чудових палестинських страв, а сама вона обожнює близькосхідні смаки — зокрема яйця із заатаром. Величезна банка цієї ароматної суміші спецій постійно стоїть у її кухні.

Паста Джіджі Хадід — це не про складні техніки чи бездоганну подачу, а про хрустке прошуто, ароматний часник, пармезан, трохи гостроти та щедру жменю зелені.

Реклама

Новини партнерів

Новини партнерів