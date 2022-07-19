Паста із запечених томатів із базиліком та козячим сиром: простий рецепт

Паста з томатами — чудова ідея для вечері будь-якого буднього дня, особливо влітку.
Зараз томати мають особливий неповторний літній смак, який чудово підкреслить козячий сир. Втім, якщо ви не любите козячий сир, можете замінити його будь-яким іншим.
Складники:
Бальзамічний соус:
1 склянка бальзамічного оцту
1 столова ложка цукру
Макарони:
ваша улюблена паста будь-якої форми – 300 г (на 4 порції)
помідори чері — 2 чашки
оливкова олія — 1 ст. л.
бальзамічний оцет — 4 ст. л.
часник — 2 зубчики
сіль — половина ст. л.
базилік — 2 ст. л.
козячий сир — неповна склянка
Приготування
Змішайте бальзамічний оцет і цукор у маленькій каструлі на середньому вогні, варіть до уварювання протягом 20-25 хвилин. Наприкінці він буде густим та сироподібним.
Тим часом розігрійте духовку до 220 градусів. Відваріть пасту згідно з інструкцією на упакованні.
Поки нагрівається вода та розігрівається духовка, змішайте помідори, оливкову олію, 2 столові ложки бальзамічного оцту, часник та сіль. Перемішайте.
Помістіть на деко і запікайте в попередньо розігрітій духовці протягом 12-15 хвилин, поки помідори не стануть м'якими і не розкладуться. Коли помідори і паста будуть готовими, змішайте їх разом із 2 столовими ложками бальзамічного оцту, що залишилися, і нарізаним базиліком.
Додайте розкришений козячий сир і акуратно перемішайте.
На завершення полийте бальзамічним соусом.
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