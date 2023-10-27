Паста качіо е пепе: рецепт знаменитої страви римської кухні з 6 інгредієнтів, яку готують 20 хвилин

Цей класичний рецепт римської кухні вимагає всього шість інгредієнтів, а на її збивання йде 20 хвилин, включаючи час, необхідний для кип'ятіння води. Більше того, всі інгредієнти, найімовірніше, вже є на вашій кухні.

Інгредієнти Спагеті або будь-які інші макарони 350 г вершкове масло 4 ст. л. оливкова олія 1 ст. л. сир пекоріно романо (натертий) неповна склянка сіль свіжомелений чорний перець

1. Доведіть до кипіння велику каструлю із підсоленою водою. Додайте спагеті та варіть до стану «аль денте», 8–10 хвилин.

2. Поки варяться макарони, розітріть м'яке вершкове масло з оливковою олією та пекоріно у великій мисці, щоб вийшла хрестоподібна суміш.

3. Коли макарони будуть готові, залиште половину склянки води, в якій варилися макарони, і злийте воду. Додайте спагеті просто в миску з олійною сумішшю. Добре перемішайте, додаючи воду для пасти за необхідності, щоб вийшов густий вершковий соус, що вкриває макарони. Приправте до смаку сіллю та великою кількістю свіжомеленого чорного перцю. Подавайте негайно.

Порада:

Сир пекоріно романо можна замінити на пармезан.

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