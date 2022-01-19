Паста "Карбонара": класичний рецепт

Паста Карбонара — це класика італійської кухні.

Чому "карбонару"? Від італійського слова carbone, що у перекладі означає "вугілля". Подейкують, що місцеві шахтарі чи вугільники, йдучи надовго в гори на роботу, брали із собою продукти тривалого зберігання – пасту, сир, бекон, оливкову олію. А вже на місці, роздобувши яйця, готували пасту, що стала знаменитою у всьому світі. Можливо, назва рясно прибитого чорним меленим перцем страви викликане асоціацією з вугільним пилом.

Улюблені всіма без винятку італійцями спагетті подаються з обсмаженими до кришталю шматочками бекону під соусом із яєць та сиру. В Італії для цієї страви використовують витриманий овечий сир пекорино романо. Проте людині, що не звикла до неї, смак може здатися досить різким, тому його часто замінюють пармезаном.

Інгредієнти:

400 г пасти

250 г бекону

100 г пармезану

4 яйця

оливкова олія

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Яйця з'єднати з тертим пармезаном, щедро поперчити і трохи збити.

Відварити пасту в підсоленій воді до стану al dente і відкинути на друшляк, залишивши 0,5 склянки відвару для соусу.

Оливкову олію розігріти в сковороді, додати нарізаний тонкими скибочками бекон і смажити 3-4 хвилини, поки з нього витопиться жир, а самі шматочки стануть хрусткими.

У сковороду з беконом додати гарячу пасту, добре вимішати, щоб вона повністю покрилася жиром, і відразу зняти з вогню.

Готову пасту залити збитими з|із| сиром яйцями, підлити залишений відвар і енергійно перемішати.

На замітку

Подавайте пасту "Карбонара" негайно та бажано на підігрітих тарілках, щоб соус не встиг застигнути.

При подачі пасту можна додатково притрусити чорним меленим перцем, тертим пармезаном та подрібненою зеленню петрушки або базиліком.

Іноді страву подають, сформувавши з пасти подібність до гнізда, всередину якого кладуть жовток. Жовток можна помістити в шкаралупу, попередньо прожаривши або ошпаривши її, або ж приготувати жовток пашот.

Італійці цього не роблять, але в інших країнах оливкова олія перед обсмажуванням бекону ароматизують часником, а до соусу додають вершки. Приблизно 1 склянку вершків додається під час збивання яєць із сиром.

Для приготування пасти "Карбонара" найчастіше використовують спагетті, але цілком підійдуть лінгвіні, феттучині, букатіні, баветті, капеліні або тальятеллі.

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