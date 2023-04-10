Паста карбонара: рецепт від Андрія Величка

Вам знадобиться на 2 порції

150-200 г сухої пасти (спагеті, рігатоні, букатіні);

4 жовтки;

80-100 г панчети (в ідеалі має бути гуанчале (guanciale) - в'ялена свиняча щоковина, але можна приготувати і з гарною в'яленою підчеревиною з "Привозу");

60 г витриманого овечого сиру пекоріно;

трохи свіжомеленого чорного перцю;

сіль.

Технологія приготування

Усього 3 простих кроки. Нарізати панчету і на повільному вогні витопити жир. Зварити пасту у солоній воді. Приготувати соус із сиру та жовтків і змішати з пастою.

Крок 1

Панчету або підчеревину (або якщо вдасться знайти гуанчале) нарізати на невеликі брусочки, товщиною близько 5-7 мм і на повільному вогні на сковороді обсмажити до золотистого кольору. Потрібно витопити максимум жиру, отримавши шкварки. Самі шкварки можна дістати і потім посипати ними готову страву.

Фото: Facebook Андрія Величка

Фото: Facebook Андрія Величка

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 2

Варимо пасту. Вода сильно кипляча, добре солона (просто як морська), і досить велика каструля, щоб пасті там було вільно кипіти. Скільки варити? Як правило, виробники пишуть час виготовлення на пакуванні. Тому дотримуйтесь інструкцій і не забувайте про те, що краще не доварити, ніж переварити. Альденте, як то кажуть! Поки вариться паста, готуємо соус.

Фото: Facebook Андрія Величка

Крок 3

Змішуємо жовтки із дрібно натертим сиром, додаємо 2-3 ложки води та свіжомелений чорний перець. Коли паста готова, сковорода з витопленим жиром має вже охолонути. Виловлюємо готову пасту та перекладаємо у сковороду. Добре перемішавши, вливаємо соус, що вийшов, з жовтків і сиру.

Важливо! Дуже активно перемішувати і повернути сковороду на повільний вогонь. Перемішувати до загустіння соусу. Важливо не перегріти, інакше соус звернеться – яйця стануть омлетом, чи то скремблом. Саме тому часто готують карбонару із вершками – так набагато простіше, але з оригінальним рецептом це не має нічого спільного. Щойно соус почав ставати густішим, прибирайте з вогню!

Коли паста готова і соус загус, викладайте в тарілку і посипайте шкварками панчети або гуанчале. Смачного! І не перегрійте соус!

Фото: Facebook Андрія Величка

Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".

На своїй сторінці у Facebook він ділиться з підписниками цікавими рецептами та секретами приготування страв.

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