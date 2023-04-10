Паста карбонара: рецепт від Андрія Величка

Шеф-кухар поділився детальним рецептом культововї італьїської страви.
Вам знадобиться на 2 порції
- 150-200 г сухої пасти (спагеті, рігатоні, букатіні);
- 4 жовтки;
- 80-100 г панчети (в ідеалі має бути гуанчале (guanciale) - в'ялена свиняча щоковина, але можна приготувати і з гарною в'яленою підчеревиною з "Привозу");
- 60 г витриманого овечого сиру пекоріно;
- трохи свіжомеленого чорного перцю;
- сіль.
Технологія приготування
Усього 3 простих кроки. Нарізати панчету і на повільному вогні витопити жир. Зварити пасту у солоній воді. Приготувати соус із сиру та жовтків і змішати з пастою.
Крок 1
Панчету або підчеревину (або якщо вдасться знайти гуанчале) нарізати на невеликі брусочки, товщиною близько 5-7 мм і на повільному вогні на сковороді обсмажити до золотистого кольору. Потрібно витопити максимум жиру, отримавши шкварки. Самі шкварки можна дістати і потім посипати ними готову страву.
Крок 2
Варимо пасту. Вода сильно кипляча, добре солона (просто як морська), і досить велика каструля, щоб пасті там було вільно кипіти. Скільки варити? Як правило, виробники пишуть час виготовлення на пакуванні. Тому дотримуйтесь інструкцій і не забувайте про те, що краще не доварити, ніж переварити. Альденте, як то кажуть! Поки вариться паста, готуємо соус.
Крок 3
Змішуємо жовтки із дрібно натертим сиром, додаємо 2-3 ложки води та свіжомелений чорний перець. Коли паста готова, сковорода з витопленим жиром має вже охолонути. Виловлюємо готову пасту та перекладаємо у сковороду. Добре перемішавши, вливаємо соус, що вийшов, з жовтків і сиру.
Важливо! Дуже активно перемішувати і повернути сковороду на повільний вогонь. Перемішувати до загустіння соусу. Важливо не перегріти, інакше соус звернеться – яйця стануть омлетом, чи то скремблом. Саме тому часто готують карбонару із вершками – так набагато простіше, але з оригінальним рецептом це не має нічого спільного. Щойно соус почав ставати густішим, прибирайте з вогню!
Коли паста готова і соус загус, викладайте в тарілку і посипайте шкварками панчети або гуанчале. Смачного! І не перегрійте соус!
Андрій Величко – один із небагатьох кухарів в Україні, хто здобув кулінарну освіту в Інституті Поля Бокюза, творця "нової французької кухні".
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