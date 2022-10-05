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Паста карбонара з мускатним гарбузом: незвичайний осінній рецепт

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Паста карбонара з мускатним гарбузом: незвичайний осінній рецепт

Фото: Credits

Пасту карборара люблять усі. Якщо ви не любите карбонару, у вас немає серця. Але спробуйте додати до улюбленої страви трохи сезонного продукту – гарбуза – і смак стане ще чарівнішим.

Гарбуз чудово поєднується з ніжним вершковим смаком карбонару. Вибирайте невеликий мускатний гарбуз і готуйте пасту за нашим рецептом.

Складники:

  • мускатний гарбуз – 1 шт. (невеликий)
  • оливкова олія – 1 ст. л.
  • молоко – 1 скл.
  • жовток – 2 шт.
  • спагеті (або будь-які інші ваші улюблені макарони) – 400 г
  • панчета (або бекон) – 120 г
  • часнику – 1 зубчик
  • пармезан – 120-150 г
  • свіжомелений чорний перець

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментним папером і покладіть на нього половинки гарбуза шкіркою донизу, збризнувши зріз оливковою олією. Запікайте до м'якості від 25 до 30 хвилин. Дайте трохи охолонути, а потім відокреміть м'якоть, розімніть її вилкою і додайте молоко та жовтки.

Закип'ятіть велику каструлю води. Додайте макарони та варіть до стану al dente, від 8 до 10 хвилин. Залиште 1 склянку води, в якій варилася паста, а потім злийте макарони.

Додайте на розігріту сковорідку панчету і готуйте, поки вона стане хрусткою, від 5 до 6 хвилин. Додайте роздавлений часник і обсмажуйте до появи аромату близько 1 хвилини.

Зменшіть вогонь до мінімуму, а потім додайте макарони та гарбузову суміш, добре перемішайте, щоб макарони вкрилися соусом. Додайте тертий пармезан.

На тарілці посипте кожну порцію перцем та ще пармезаном.

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Дата публікації
Перегляди
251
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