Паста карбонара з мускатним гарбузом: незвичайний осінній рецепт

Пасту карборара люблять усі. Якщо ви не любите карбонару, у вас немає серця. Але спробуйте додати до улюбленої страви трохи сезонного продукту – гарбуза – і смак стане ще чарівнішим.
Гарбуз чудово поєднується з ніжним вершковим смаком карбонару. Вибирайте невеликий мускатний гарбуз і готуйте пасту за нашим рецептом.
Складники:
- мускатний гарбуз – 1 шт. (невеликий)
- оливкова олія – 1 ст. л.
- молоко – 1 скл.
- жовток – 2 шт.
- спагеті (або будь-які інші ваші улюблені макарони) – 400 г
- панчета (або бекон) – 120 г
- часнику – 1 зубчик
- пармезан – 120-150 г
- свіжомелений чорний перець
Приготування
Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть деко пергаментним папером і покладіть на нього половинки гарбуза шкіркою донизу, збризнувши зріз оливковою олією. Запікайте до м'якості від 25 до 30 хвилин. Дайте трохи охолонути, а потім відокреміть м'якоть, розімніть її вилкою і додайте молоко та жовтки.
Закип'ятіть велику каструлю води. Додайте макарони та варіть до стану al dente, від 8 до 10 хвилин. Залиште 1 склянку води, в якій варилася паста, а потім злийте макарони.
Додайте на розігріту сковорідку панчету і готуйте, поки вона стане хрусткою, від 5 до 6 хвилин. Додайте роздавлений часник і обсмажуйте до появи аромату близько 1 хвилини.
Зменшіть вогонь до мінімуму, а потім додайте макарони та гарбузову суміш, добре перемішайте, щоб макарони вкрилися соусом. Додайте тертий пармезан.
На тарілці посипте кожну порцію перцем та ще пармезаном.
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