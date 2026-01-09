Паста Орзо з куркою: рецепт поживної страви

Паста Орзо з куркою / © Associated Press

Реклама

Орзо — маленька паста, схожа на рис, яка чудово вбирає аромати та соуси, стає основою для ситних і водночас легких страв. Вона ідеально поєднується з куркою, шпинатом, вершками та в’яленими томатами, створює гармонійний баланс смаку та текстури.

Перевага Орзо у тому, що її легко готувати, а страва виходить поживною. Про цікавий рецепт її приготування розповів кухар Василь Корнійчук.

Інгредієнти Куряче філе 2 шт. (приблизно 400 г) В’ялені томати 100 г Орзо 200 г Часник 2 зубчики Паприка мелена ¼ ч. л Італійські трави ¼ ч. л Сіль Перець Овочевий бульйон або вода 500–600 мл Вершки 100 мл Шпинат 30 г Пармезан 20 г Ботарга 10 г

Приготування

Куряче філе наріжте кубиками, обсмажте до золотистої скоринки. Додайте подрібнений часник і в’ялені томати, обсмажуйте ще кілька хвилин. Насипте Орзо, приправте паприкою, італійськими травами, сіллю та перцем. Залийте бульйоном або водою та тушкуйте на середньому вогні, поки паста не вбере рідину. Додайте вершки та шпинат, прогрійте ще 2–3 хв. Перед подаванням можна посипати Пармезаном або ботаргою.

Поради

Орзо вбирає рідину приблизно у 2,5–3 рази більше за свою вагу.

Якщо хочете ніжнішу консистенцію, додайте ще 50–100 мл бульйону наприкінці приготування.

Паста Орзо з куркою — це ідеальний варіант для тих, хто цінує смак, користь і швидкість. Страва однаково добре підійде для буденного обіду, вечері після роботи чи вечірки з друзями. Спробуйте готувати, експериментуйте з добавками та насолоджуйтеся ароматною, ніжною й ситною пастою у себе вдома.