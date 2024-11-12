Паста різоні з грибами та шпинатом: смачний рецепт італійської страви

Різоні стає все популярнішою стравою серед любителів середземноморської кухні. Завдяки своєму ніжному смаку та універсальності, різоні чудово поєднується з багатьма інгредієнтами.

На сторінці saraamyn2 показали, як приготувати страву з грибами, шпинатом і беконом — ніжну, ароматну та поживну. Ідеальний вибір для вечері або святкового обіду.

Інгредієнти Паста різоні 200 г Печериці 200 г Бекон 100 г Свіжий шпинат 100 г Оливкова олія Сіль Чорний перець Овочевий бульйон 500 г Пармезан 50 г Зелень

Приготування:

Наріжте печериці на четвертинки. Якщо гриби великі, можна розрізати їх ще на дрібніші шматочки. Поставте пательню з високими стінками на середній вогонь і додайте оливкову олію. Коли олія розігріється, додайте нарізаний бекон. До бекону додайте підготовлені печериці, трохи посоліть. Гриби мають стати м'якими, вбираючи аромат бекону. Накрийте кришкою та дайте їм протушкуватися близько 5-7 хвилин. Коли гриби будуть майже готові, додайте нарізану зелень на ваш смак (петрушка, кінза, базилік), щоб підкреслити свіжий аромат страви. Все перемішайте. Висипте різоні на пательню з грибами та беконом. Додайте овочевий бульйон або воду так, щоб паста була повністю покрита. Ретельно перемішайте, накрийте кришкою та готуйте на повільному вогні, поки різоні не вбере більшу частину рідини (близько 10-15 хвилин). Якщо води недостатньо, можна додати ще трохи бульйону. Коли паста вже практично готова, додайте свіжий шпинат, накрийте кришкою та тушкуйте ще кілька хвилин. Додайте тертий пармезан, акуратно перемішайте.

Поради:

Підсмажте окремо кілька печериць і перед подачею викладіть їх зверху на різоні разом з додатковою порцією тертого пармезану та свіжою зеленню.

Ця паста проста у приготуванні, але водночас має дуже смачний вигляд, а всі інгредієнти разом створюють гармонійне поєднання. Ідеально підходить для сімейної вечері, романтичного вечора чи особливого обіду, ця страва точно підкорить ваші серця.

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