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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
163
Час на прочитання
1 хв

Паста з беконом і сиром камамбер: рецепт смачної вечері

Якщо ви хочете швидко приготувати щось незвичне, ароматне та надзвичайно ніжне, спробуйте пасту з беконом і сиром камамбер — це вишукана, але дуже проста страва, яка поєднує у собі французьку делікатність та італійську душу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
270 ккал
Паста з беконом і сиром камамбер

Паста з беконом і сиром камамбер / © Credits

Таку кремову пасту можна приготувати буквально за 20 хв, вона підкорить вас насиченим смаком і оксамитовою текстурою. Ідеально підходить для романтичної вечері чи душевного обіду з друзями. Про рецепт її приготування розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти

Спагеті
200 г
Бекон
100 г
Цибуля
1 шт.
Сир камамбер
100 г
Молоко
100 мл
Сіль
Перець
Оливкова олія

Приготування

  1. Наріжте бекон невеликими шматочками, а цибулю дрібними кубиками.

  2. У сковороді розігрійте трішки олії, додайте бекон і обсмажте до золотистої скоринки. Додайте цибулю та готуйте ще 3–5 хв, поки вона стане м’якою.

  3. Додайте порізаний камамбер разом зі шкіркою, вона їстівна та додає аромату. Накрийте кришкою на 2–3 хв, щоб сир розплавився.

  4. Додайте молоко чи вершки, перемішайте все до однорідної кремової консистенції. Дайте соусу покипіти ще 2–3 хв. Посоліть і поперчіть до свого смаку.

  5. Відварені спагеті викладіть у сковороду з соусом або полийте соусом зверху перед подачею. Добре перемішайте, щоб макарони ввібрали смак.

  6. Подавайте одразу, за бажанням посипте свіжомеленим перцем або зеленню.

Поради

  • Для насиченішого смаку замініть молоко на жирні вершки.

  • Якщо не маєте камамберу, спробуйте брі чи інший м’який французький сир.

  • Додайте чорний мелений перець, часник або шпинат для цікавішого аромату.

Паста з беконом і камамбером — це саме та вечеря, яка дарує атмосферу ресторану вдома. Вона підходить і для романтичного побачення, і для розслабленого вечора з келихом білого вина.

Bon appétit!

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