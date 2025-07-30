Паста з беконом і сиром камамбер: рецепт смачної вечері

Паста з беконом і сиром камамбер / © Credits

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Таку кремову пасту можна приготувати буквально за 20 хв, вона підкорить вас насиченим смаком і оксамитовою текстурою. Ідеально підходить для романтичної вечері чи душевного обіду з друзями. Про рецепт її приготування розповіли на сторінці samura_cooking.

Інгредієнти Спагеті 200 г Бекон 100 г Цибуля 1 шт. Сир камамбер 100 г Молоко 100 мл Сіль Перець Оливкова олія

Приготування

Наріжте бекон невеликими шматочками, а цибулю дрібними кубиками. У сковороді розігрійте трішки олії, додайте бекон і обсмажте до золотистої скоринки. Додайте цибулю та готуйте ще 3–5 хв, поки вона стане м’якою. Додайте порізаний камамбер разом зі шкіркою, вона їстівна та додає аромату. Накрийте кришкою на 2–3 хв, щоб сир розплавився. Додайте молоко чи вершки, перемішайте все до однорідної кремової консистенції. Дайте соусу покипіти ще 2–3 хв. Посоліть і поперчіть до свого смаку. Відварені спагеті викладіть у сковороду з соусом або полийте соусом зверху перед подачею. Добре перемішайте, щоб макарони ввібрали смак. Подавайте одразу, за бажанням посипте свіжомеленим перцем або зеленню.

Поради

Для насиченішого смаку замініть молоко на жирні вершки.

Якщо не маєте камамберу, спробуйте брі чи інший м’який французький сир.

Додайте чорний мелений перець, часник або шпинат для цікавішого аромату.

Паста з беконом і камамбером — це саме та вечеря, яка дарує атмосферу ресторану вдома. Вона підходить і для романтичного побачення, і для розслабленого вечора з келихом білого вина.

Bon appétit!

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