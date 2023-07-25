Паста з беконом та персиками: дуже простий але вишуканий рецепт

Літо – час експериментів. Спробуйте приготувати пасту з горгонзолою, персиками та беконом.

Всі знають, що паста з беконом поєднується чудово, але виявляється, якщо ви додасте в суміш персики та сир горгонзолу, страва вийде не тільки смачною, але й дуже вишуканою та незвичайною.

Складники

лінгвіні — 300-400 г

оливкова олія першого віджиму — 1 столова ложка

бекон — 150-200 г

цибуля-шалот — 2 шт.

персик — 1 шт

сир горгонзола — 70 г

свіжий чебрець — 2 столові ложки

Підготовка

Наріжте бекон.

Тонко наріжте цибулю-шалот.

Персик наріжте тонкими шарами.

Розкришіть горгонзолу.

Приготування

Відваріть лінгвіні у великій каструлі з киплячою водою до готовності, 8-10 хвилин. Злийте воду, потім змішайте лінгвіні з оливковою олією.

У великій сковороді обсмажте бекон до хрусткої скоринки, 5-6 хвилин. Зніміть бекон зі сковороди та обсмажте цибулю-шалот у жирі від бекону до м'якості, близько 2 хвилин.

Додайте скибочки персиків і готуйте, доки вони не стануть м'якими, близько 4 хвилин.

Додайте пасту та бекон назад у сковороду та перемішайте. Додайте горгонзолу і перемішайте, поки вона не змішається. Прикрасьте чебрецем.

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