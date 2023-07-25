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Паста з беконом та персиками: дуже простий але вишуканий рецепт

Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
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Паста з беконом та персиками: дуже простий але вишуканий рецепт

Паста з беконом та персиками / Фото: Credits

Літо – час експериментів. Спробуйте приготувати пасту з горгонзолою, персиками та беконом.

Всі знають, що паста з беконом поєднується чудово, але виявляється, якщо ви додасте в суміш персики та сир горгонзолу, страва вийде не тільки смачною, але й дуже вишуканою та незвичайною.

Складники

  • лінгвіні — 300-400 г
  • оливкова олія першого віджиму — 1 столова ложка
  • бекон — 150-200 г
  • цибуля-шалот — 2 шт.
  • персик — 1 шт
  • сир горгонзола — 70 г
  • свіжий чебрець — 2 столові ложки

Підготовка

  • Наріжте бекон.
  • Тонко наріжте цибулю-шалот.
  • Персик наріжте тонкими шарами.
  • Розкришіть горгонзолу.

Приготування

Відваріть лінгвіні у великій каструлі з киплячою водою до готовності, 8-10 хвилин. Злийте воду, потім змішайте лінгвіні з оливковою олією.

У великій сковороді обсмажте бекон до хрусткої скоринки, 5-6 хвилин. Зніміть бекон зі сковороди та обсмажте цибулю-шалот у жирі від бекону до м'якості, близько 2 хвилин.

Додайте скибочки персиків і готуйте, доки вони не стануть м'якими, близько 4 хвилин.

Додайте пасту та бекон назад у сковороду та перемішайте. Додайте горгонзолу і перемішайте, поки вона не змішається. Прикрасьте чебрецем.

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Дата публікації
Перегляди
228
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