Паста з беконом та персиками: дуже простий але вишуканий рецепт

Літо – час експериментів. Спробуйте приготувати пасту з горгонзолою, персиками та беконом.
Всі знають, що паста з беконом поєднується чудово, але виявляється, якщо ви додасте в суміш персики та сир горгонзолу, страва вийде не тільки смачною, але й дуже вишуканою та незвичайною.
Складники
- лінгвіні — 300-400 г
- оливкова олія першого віджиму — 1 столова ложка
- бекон — 150-200 г
- цибуля-шалот — 2 шт.
- персик — 1 шт
- сир горгонзола — 70 г
- свіжий чебрець — 2 столові ложки
Підготовка
- Наріжте бекон.
- Тонко наріжте цибулю-шалот.
- Персик наріжте тонкими шарами.
- Розкришіть горгонзолу.
Приготування
Відваріть лінгвіні у великій каструлі з киплячою водою до готовності, 8-10 хвилин. Злийте воду, потім змішайте лінгвіні з оливковою олією.
У великій сковороді обсмажте бекон до хрусткої скоринки, 5-6 хвилин. Зніміть бекон зі сковороди та обсмажте цибулю-шалот у жирі від бекону до м'якості, близько 2 хвилин.
Додайте скибочки персиків і готуйте, доки вони не стануть м'якими, близько 4 хвилин.
Додайте пасту та бекон назад у сковороду та перемішайте. Додайте горгонзолу і перемішайте, поки вона не змішається. Прикрасьте чебрецем.
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