Паста з броколі та беконом: дуже швидкий рецепт

В наш час дуже важливо мати рецепти страв, на приготування яких не потрібно багато часу. Але, водночас, не можна забувати про те, що харчуватися потрібно цікаво та різноманітно, щоб організм отримував усе необхідне, а ми при цьому отримували задоволення від процесу.

Для приготування пасти вам знадобиться 5 хвилин на підготовку і 20-25 хвилин на приготування. Страва вийде не тільки смачною, але й дуже корисною.

Cкладники

бекон — 250 г.

цибуля-шалот — 1 шт.

часник — 1 зубчик

броколі — 500 г

сіль та свіжомелений чорний перець

яблучний оцет – 1 ст. л.

паста невеликої форми (найкраще Orecchiette) — 250 г

вершкове масло — 1 ст. л.

пармезан, для подавання

Підготовка

Наріжте кубиками бекон.

Наріжте цибулю-шалот.

Тонко наріжте часник.

Розбуріть на суцвіття і дрібно наріжте броколі.

Приготування

На середньому або слабкому вогні в глибокій сковорідці обсмажте бекон до хрусткої скоринки, 8-10 хвилин. Перекладіть на тарілку, застелену паперовим рушником, і відкладіть убік.

Злийте зі сковорідки весь жир від бекону, крім 2 столових ложок, та поверніть на середній вогонь. Додайте цибулю-шалот і часник і готуйте, поки вони не стануть м'якими та ароматними, близько 5 хвилин. Приправте сіллю та перцем.

Додайте броколі і готуйте, поки вона не стане м'якою і не почне карамелізуватися, 5-7 хвилин. Додайте оцет, перемішайте все. Поверніть бекон у сковороду.

Поки смажите овочі та бекон, доведіть до кипіння велику каструлю із сильно підсоленою водою. Відваріть пасту до стану al dente або згідно з інструкцією на упакованні. Перед тим, як злити воду, відлийте одну склянку води з каструлі з макаронами.

Додайте макарони до овочів і бекону і влийте до них чверть склянки води, у якій варилася паста, помішуючи додайте воду в міру необхідності, поки не утвориться соус. Додайте масло. Спробуйте та додайте сіль та перець.

Подайте з великою кількістю тертого пармезану.

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