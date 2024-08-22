Паста з броколі: швидкий рецепт вершково-овочевої страви

Спробуйте приготувати смачну страву менш ніж за пів години. Ваша родина буде від неї у захваті.

Фудблогерка Maxine Sharf показала своїм підписникам, як приготувати ароматну пасту з броколі за рецептом своєї мами, який розрахований на 6 осіб.

Інгредієнти Вершкове масло 2 ст. л Цибуля 1/2 шт. Броколі 500 г Часник 3 зуб. Сіль Перець Борошно 2 ст. л Молоко 2% 2 склянки Вершковий сир 100 г Паста 500 г Пармезан 60-70 г

Приготування:

Доведіть до кипіння підсолену воду для пасти;

Розігрійте окремо каструлю або велику пательню на середньому вогні та додайте в неї масло;

Коли воно розтопиться, додайте цибулю та пасеруйте 2-3 хвилини, поки вона не стане м’якою та прозорою;

Додайте броколі, часник, сіль, перець і пасеруйте ще 3-4 хвилини, поки броколі не стане майже м’якою;

Додайте борошно та змішайте з овочами. Варіть 1 хвилину, потім додайте молоко по 1/2 склянки за раз, перемішуючи перш ніж додавати ще;

Додайте вершковий сир і помішуйте, поки він не розчиниться у соусі, потім вимкніть вогонь;

Відваріть макарони, але не доварюйте їх до повної готовності та пересипте у каструлю з соусом;

Тримайте соус і пасту на середньому вогні та додайте туди 1/4 склянки води;

Потім додайте тертий пармезан;

Готуйте ще 2-3 хвилини, постійно помішуючи, поки соус трохи не загусне.

Додайте ще води, якщо потрібно, щоб соус був більш рідкий.

Поради:

Можна зробити страву веганською: додайте оливкову олію замість масла, несолодке вівсяне молоко замість звичайного, використовуйте вершковий сир на рослинній основі та харчові дріжджі замість пармезану.

Смачного!

Приготування за цим рецептом займе у вас десь 15-20 хвилин і ви матимете смачну та ароматну вечерю.

Читайте також: