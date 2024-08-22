Паста з броколі: швидкий рецепт вершково-овочевої страви

Спробуйте приготувати смачну страву менш ніж за пів години. Ваша родина буде від неї у захваті.
Фудблогерка Maxine Sharf показала своїм підписникам, як приготувати ароматну пасту з броколі за рецептом своєї мами, який розрахований на 6 осіб.
Інгредієнти
- Вершкове масло
- 2 ст. л
- Цибуля
- 1/2 шт.
- Броколі
- 500 г
- Часник
- 3 зуб.
- Сіль
- Перець
- Борошно
- 2 ст. л
- Молоко 2%
- 2 склянки
- Вершковий сир
- 100 г
- Паста
- 500 г
- Пармезан
- 60-70 г
Приготування:
- Доведіть до кипіння підсолену воду для пасти;
- Розігрійте окремо каструлю або велику пательню на середньому вогні та додайте в неї масло;
- Коли воно розтопиться, додайте цибулю та пасеруйте 2-3 хвилини, поки вона не стане м’якою та прозорою;
- Додайте броколі, часник, сіль, перець і пасеруйте ще 3-4 хвилини, поки броколі не стане майже м’якою;
- Додайте борошно та змішайте з овочами. Варіть 1 хвилину, потім додайте молоко по 1/2 склянки за раз, перемішуючи перш ніж додавати ще;
- Додайте вершковий сир і помішуйте, поки він не розчиниться у соусі, потім вимкніть вогонь;
- Відваріть макарони, але не доварюйте їх до повної готовності та пересипте у каструлю з соусом;
- Тримайте соус і пасту на середньому вогні та додайте туди 1/4 склянки води;
- Потім додайте тертий пармезан;
- Готуйте ще 2-3 хвилини, постійно помішуючи, поки соус трохи не загусне.
- Додайте ще води, якщо потрібно, щоб соус був більш рідкий.
Поради:
Можна зробити страву веганською: додайте оливкову олію замість масла, несолодке вівсяне молоко замість звичайного, використовуйте вершковий сир на рослинній основі та харчові дріжджі замість пармезану.
Смачного!
Приготування за цим рецептом займе у вас десь 15-20 хвилин і ви матимете смачну та ароматну вечерю.
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