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Паста з броколі: швидкий рецепт вершково-овочевої страви

Паста з броколі: швидкий рецепт вершково-овочевої страви

Паста з броколі: швидкий рецепт вершково-овочевої страви / Фото: Credits

Спробуйте приготувати смачну страву менш ніж за пів години. Ваша родина буде від неї у захваті.

Фудблогерка Maxine Sharf показала своїм підписникам, як приготувати ароматну пасту з броколі за рецептом своєї мами, який розрахований на 6 осіб.

Інгредієнти

Вершкове масло
2 ст. л
Цибуля
1/2 шт.
Броколі
500 г
Часник
3 зуб. 
Сіль
Перець
Борошно
2 ст. л 
Молоко 2%
2 склянки
Вершковий сир
100 г
Паста
500 г 
Пармезан
60-70 г 

Приготування:

  • Доведіть до кипіння підсолену воду для пасти;
  • Розігрійте окремо каструлю або велику пательню на середньому вогні та додайте в неї масло;
  • Коли воно розтопиться, додайте цибулю та пасеруйте 2-3 хвилини, поки вона не стане м’якою та прозорою;
  • Додайте броколі, часник, сіль, перець і пасеруйте ще 3-4 хвилини, поки броколі не стане майже м’якою;
  • Додайте борошно та змішайте з овочами. Варіть 1 хвилину, потім додайте молоко по 1/2 склянки за раз, перемішуючи перш ніж додавати ще;
  • Додайте вершковий сир і помішуйте, поки він не розчиниться у соусі, потім вимкніть вогонь;
  • Відваріть макарони, але не доварюйте їх до повної готовності та пересипте у каструлю з соусом;
  • Тримайте соус і пасту на середньому вогні та додайте туди 1/4 склянки води;
  • Потім додайте тертий пармезан;
  • Готуйте ще 2-3 хвилини, постійно помішуючи, поки соус трохи не загусне. 
  • Додайте ще води, якщо потрібно, щоб соус був більш рідкий.

Поради:

Можна зробити страву веганською: додайте оливкову олію замість масла, несолодке вівсяне молоко замість звичайного, використовуйте вершковий сир на рослинній основі та харчові дріжджі замість пармезану.

Смачного!

Приготування за цим рецептом займе у вас десь 15-20 хвилин і ви матимете смачну та ароматну вечерю.

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