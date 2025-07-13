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Паста з червоною рибою: рецепт нашвидкуруч
Коли хочеться чогось смачного, поживного та не надто складного у приготуванні, ідеальним варіантом стане паста з червоною рибою. Усього одна форма для запікання, п’ять інгредієнтів та 30 хв і ви маєте ароматну, насичену, ресторанну страву у себе вдома.
Цей рецепт став вірусним у мережі завдяки простоті приготування та вишуканому смаку. Про нього на своїй сторінці розповів фудблогер Petros Maounatzis, а також довів, що справжня кулінарна магія у простих речах.
Інгредієнти
- Філе червоної риби (лосось або форель)
- 300 г
- Помідори чері
- 200 г
- Сир фета
- 120 г
- Макарони
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- Оливкова олія
- 3 ст. л
- Сіль
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- Перець
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Приготування
Розігрійте духовку до 200°C. Застеліть форму для запікання пергаментом або змастіть її олією.
Викладіть у форму інгредієнти. У центр покладіть фету, навколо неї чері. Додайте філе червоної риби, порізане шматочками. Полийте все оливковою олією, посоліть та поперчіть.
Запікайте 20–25 хв, поки риба не стане соковитою, а сир і томати м’якими та запеченими.
Тим часом відваріть пасту у підсоленій воді до стану аль денте. Злийте воду, але залиште трохи рідини.
Змішайте все в одне. Додайте пасту до форми з запеченими інгредієнтами, розімніть фету та помідори виделкою, перемішайте все разом. Додайте трохи води з-під пасти для утворення ніжної текстури.
Подавайте гарячим, посипте свіжою зеленню чи тертим пармезаном.
Поради
Підходить як класична грецька фета, так і м’які аналоги — бринза чи рикота.
Не перепікайте рибу, 20–25 хв достатньо для ідеальної соковитості.
Вегетаріанський варіант, просто замініть рибу на гриби чи баклажан.
Паста з червоною рибою — це ідеальне поєднання простоти, користі та вишуканого смаку. Страва готується всього за пів години, не потребує складних інгредієнтів, а результат вражає. Ніжна риба, соковиті томати, ароматна фета та улюблена паста в одному запеченому шедеврі. Такий рецепт стане справжньою знахідкою для тих, хто цінує свій час, любить смачно поїсти та дбати про здоров’я.