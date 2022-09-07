Паста з кабачками і базиліком: швидкий та простий рецепт

Літо скінчилося, але кабачки – ще ні. Тому ми пропонуємо вам ще один варіант страви з кабачками.

На приготування цієї простої, але дуже смачної та корисної страви вам знадобиться зовсім небагато часу – 15 хвилин на підготовку і 20 хвилин на, власне, приготування.

Складники

кабачки – 3 шт. середнього розміру

часник – 2 зубчики

оливкова олія – 6 ст. л.

сіль, перець

листя базиліка – 1 жменя

паста – 500 г

пармезан для подавання

Приготування

Кабачки наріжте кружальцями завтовшки 1 см. Зубчики часнику розчавіть боковою стороною ножа, щоб вони розкололися, але залишилися цілими.

Налийте олію, додайте часник, кабачки і дрібку солі в сковороду, обсмажте на слабкому вогні з обох боків. Додайте до суміші кілька столових ложок теплої води і залиште просушитися. Додайте ще води і готуйте, поки кабачки не стануть дуже ніжними і не розваляться, а в каструлі залишиться зовсім небагато рідини – це триватиме близько 20 хвилин. Доки готуються кабачки, відваріть макарони відповідно до інструкції на пакуванні до стану al dente, потім злийте воду.

Видаліть і викиньте часник, додайте листя базиліка і трохи перцю, потім перекладіть макарони до сковороди і перемішайте. Подавайте з пармезаном.

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