Паста з кабачків цукіні: найкращий літній рецепт

Паста з цукіні — це найдієтичніша паста, яку тільки можна собі уявити, і серпень — найкращий час, щоб її приготувати.

Ближче до кінця літа врожай кабачків – головна тема для жартів. Дійсно, якщо в цей час ніхто не поділився з вами кабачками, у вас немає друзів або ні у кого з ваших друзів немає дачі. Якщо все ж таки в житті вам пощастило з друзями і дачею, ви щодня замислюєтеся про те, "що приготувати з кабачків". І тут наш рецепт підійде вам якнайкраще, тому що він швидкий, смачний, і для нього потрібно багато кабачків.

Cкладники

цукіні – 4 шт.

оливкова олія — 1 ст. л.

цибуля — 1 шт.

часник — 4 зубчики

помідори — 3 шт.

щіпка сушеного орегано

трохи перцю чилі

сіль та перець за смаком

базиліка – 1 ст. л.

пармезан для подавання

Приготування

Підготуйте овочі. Наріжте цукіні тонкою локшиною за допомогою овочерізки, подрібніть цибулю, часник, червоний перець та базилік. Помідори очистіть від шкірки та наріжте кубиками. Налийте олію у велику каструлю, додайте цибулю і пасеруйте її 2-3 хвилини до м'якості. Додайте часник і готуйте ще хвилину.

Додайте подрібнені помідори, орегано та червоний перць. Доведіть до кипіння і варіть 10 хвилин.

Додайте локшину з цукіні до соусу і варіть 2-3 хвилини або до м'якості.

Вмішайте базилік та сир пармезан. За бажання приправте сіллю і перцем.

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