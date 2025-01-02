Паста з ковбасками та баклажанами: рецепт італійської страви

Відкрийте для себе справжній смак Італії з цим рецептом пасти, який поєднує ніжність баклажанів, соковитість ковбасок і вершкову насолоду пармезану.

Ідеальний вибір для тих, хто хоче потішити себе вишуканою стравою з простих інгредієнтів. На сторінці ericlahuerta цей рецепт здобув популярність завдяки своїй простоті та багатству смаку.

Інгредієнти Паста 200 г Ковбаски 200 г Цибуля 1 шт. Баклажан 1 шт. Помідори чері 8 шт. Томатне пюре 200 мл Сир пармезан Сушений орегано Оливкова олія Сіль Перець

Приготування

Наріжте цибулю дрібними кубиками, баклажан почистіть від шкірки (за бажанням) і поріжте кубиками, помідори чері розріжте навпіл. Ковбаски наріжте невеликими шматочками. На сухій пательні без додавання оливкової олії обсмажте шматочки ковбасок до золотисто-коричневого кольору. Це дозволить ковбасі випустити її природний аромат та жир. Готову ковбасу зніміть з пательні та відкладіть. У тій самій пательні розігрійте трохи оливкової олії та додайте нарізану цибулю. Готуйте на середньому вогні, постійно помішуйте протягом 20 хвилин. Цибуля повинна стати м’якою та карамелізованою. До цибулі додайте кубики баклажанів. Готуйте ще 5 хвилин, доки баклажани не стануть золотистими та ніжними. За потреби додайте ще трохи оливкової олії. Додайте у пательню помідори чері та продовжуйте готувати ще 5 хвилин. Помідори повинні трохи розм’якнути та випустити сік. Поверніть обсмажені ковбаски до пательні. Влийте 200 мл томатного пюре та ретельно перемішайте. Залиште соус на повільному вогні на 5 хвилин, щоб усі смаки поєдналися в одне ціле. Відваріть пасту у підсоленій воді до стану al dente згідно з інструкціями на упаковці. Злийте воду, але залиште трохи рідини від пасти (приблизно 100 мл). Додайте відварену пасту до соусу у пательню. Якщо соус здається густим, додайте кілька ложок рідини від пасти, яку ви залишили. Додайте натертий пармезан, сушений орегано, сіль і перець. Ретельно перемішайте, щоб паста рівномірно вкрилася соусом. Викладіть пасту на тарілки, зверху щедро посипте тертим пармезаном і прикрасьте листочками свіжого базиліку чи орегано.

Поради:

Додайте дрібку червоного перцю чи копченої паприки до соусу для пікантності.

Залишки пасти можна зберігати у холодильнику до 2 днів. Розігрівайте на повільному вогні, додаючи трохи води чи оливкової олії, щоб освіжити смак.

Цей рецепт стане справжнім відкриттям для тих, хто цінує смачну їжу та атмосферу італійської кухні.

Bon Appétit!

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