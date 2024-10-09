Паста з креветками та лососем: рецепт смачної страви

Спробуйте приготувати цю швидку та неймовірно смачну страву в одному деко.

На сторінці Stefano Zarrella автор каналу показав, як приготувати надзвичайно смачну середземноморську страву.

Інгредієнти Лосось 500 г Листя шпинату 250 г Червона цибуля 1 шт. Помідори чері 300 г Креветки 300 г Вершковий сир з травами Олія 20 г Спеції Лимонний сік Пармезан Вершки 200 мл Локшина 250 г

Приготування:

Покладіть у форму для випікання лосось, шпинат, цибулю, помідори та креветки;

Додайте вершковий сир з травами, оливкову олію, спеції та лимонний сік. Можна покласти скибочку лимона на лосося для кращого аромату;

Розігрійте духовку до 180°C та поставте готуватися на 25 хвилин;

В цей час зваріть локшину;

Потім зніміть скибочку лимона з лосося та все перемішайте;

Додайте локшину та знову все перемішайте;

Додайте зверху натертий пармезан і можна подавати страву до столу.

Це дуже смачна та вершкова страва, яку легко приготувати за пів години.

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