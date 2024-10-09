Паста з креветками та лососем: рецепт смачної страви

Спробуйте приготувати цю швидку та неймовірно смачну страву в одному деко.
На сторінці Stefano Zarrella автор каналу показав, як приготувати надзвичайно смачну середземноморську страву.
Інгредієнти
- Лосось
- 500 г
- Листя шпинату
- 250 г
- Червона цибуля
- 1 шт.
- Помідори чері
- 300 г
- Креветки
- 300 г
- Вершковий сир з травами
- Олія
- 20 г
- Спеції
- Лимонний сік
- Пармезан
- Вершки
- 200 мл
- Локшина
- 250 г
Приготування:
- Покладіть у форму для випікання лосось, шпинат, цибулю, помідори та креветки;
- Додайте вершковий сир з травами, оливкову олію, спеції та лимонний сік. Можна покласти скибочку лимона на лосося для кращого аромату;
- Розігрійте духовку до 180°C та поставте готуватися на 25 хвилин;
- В цей час зваріть локшину;
- Потім зніміть скибочку лимона з лосося та все перемішайте;
- Додайте локшину та знову все перемішайте;
- Додайте зверху натертий пармезан і можна подавати страву до столу.
Це дуже смачна та вершкова страва, яку легко приготувати за пів години.
Читайте також:
- Фаршировані гарбузові ньокі: цікавий рецепт італійських галушок
- Гарбузовий суп з горіхами: рецепт цікавої страви з незвичним смаком
- Спагеті з м’ясним рагу: рецепт від Савви Лібкіна