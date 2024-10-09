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Паста з креветками та лососем: рецепт смачної страви

Паста з креветками та лососем: рецепт смачної страви

Паста з креветками та лососем: рецепт смачної страви / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цю швидку та неймовірно смачну страву в одному деко.

На сторінці Stefano Zarrella автор каналу показав, як приготувати надзвичайно смачну середземноморську страву.

Інгредієнти

Лосось
500 г 
Листя шпинату
250 г
Червона цибуля
1 шт.
Помідори чері
300 г 
Креветки
300 г
Вершковий сир з травами 
Олія
20 г
Спеції
Лимонний сік
Пармезан
Вершки
200 мл
Локшина
250 г

Приготування:

  • Покладіть у форму для випікання лосось, шпинат, цибулю, помідори та креветки;
  • Додайте вершковий сир з травами, оливкову олію, спеції та лимонний сік. Можна покласти скибочку лимона на лосося для кращого аромату;
  • Розігрійте духовку до 180°C та поставте готуватися на 25 хвилин;
  • В цей час зваріть локшину;
  • Потім зніміть скибочку лимона з лосося та все перемішайте;
  • Додайте локшину та знову все перемішайте;
  • Додайте зверху натертий пармезан і можна подавати страву до столу. 

Це дуже смачна та вершкова страва, яку легко приготувати за пів години.

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