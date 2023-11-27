Паста з лимонно-пармезановим соусом: швидкий і вишуканий рецепт

Ця вершкова паста з лимоном і пармезаном — ідеальна страва, яку можна приготувати останньої хвилини. Соус готується швидко, а чарівним інгредієнтом тут є вода для приготування пасти, яка забирає крохмаль із макаронів, що готуються, і використовує його для зв'язування лимонного соку, тертого сиру та оливкової олії, щоб вийшов ідеальний соус для пасти.