Паста з лимонно-пармезановим соусом: швидкий і вишуканий рецепт

Ця вершкова паста з лимоном і пармезаном — ідеальна страва, яку можна приготувати останньої хвилини. Соус готується швидко, а чарівним інгредієнтом тут є вода для приготування пасти, яка забирає крохмаль із макаронів, що готуються, і використовує його для зв'язування лимонного соку, тертого сиру та оливкової олії, щоб вийшов ідеальний соус для пасти.
Інгредієнти
- лимон
- 2 шт.
- тертий пармезан
- 70 г і ще трохи для подавання
- оливкова олія
- 5 ст. л.
- спагеті
- 500 г
- сіль і перець
- свіжий базилік
- 20 листочків
- У мисці енергійно змішайте цедру й сік лимона, сир, олію, половину чайної ложки солі та трохи меленого чорного перцю, щоб сир розчинився з олією і лимонним соком.
- Доведіть до кипіння велику каструлю зі щедро підсоленою водою (1 столова ложка солі на кожні 6 склянок води). Приготуйте макарони, час від часу помішуючи їх згідно з інструкцією на пакованні.
- Злийте воду, залишивши 1 склянку води від варіння пасти.
- Поверніть макарони до гарячої каструлі. Залийте соусом із лимона й пармезану, змішаного з половиною склянки води, що залишилася від їхнього варіння. У вас вийде вершковий соус, який прилипне до пасти. За необхідності долийте ще води. Додайте базилік і перемішайте один або два рази.
- Розкладіть пасту по тарілках і посипте пармезаном.
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