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Паста з лимонно-пармезановим соусом: швидкий і вишуканий рецепт

Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
408 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
227
Час на прочитання
1 хв
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Паста з лимонно-пармезановим соусом: швидкий і вишуканий рецепт

Паста з лимонно-пармезановим соусом / Фото: Credits

Ця вершкова паста з лимоном і пармезаном — ідеальна страва, яку можна приготувати останньої хвилини. Соус готується швидко, а чарівним інгредієнтом тут є вода для приготування пасти, яка забирає крохмаль із макаронів, що готуються, і використовує його для зв'язування лимонного соку, тертого сиру та оливкової олії, щоб вийшов ідеальний соус для пасти.

Інгредієнти

лимон
2 шт.
тертий пармезан
70 г і ще трохи для подавання
оливкова олія
5 ст. л.
спагеті
500 г
сіль і перець
свіжий базилік
20 листочків
  1. У мисці енергійно змішайте цедру й сік лимона, сир, олію, половину чайної ложки солі та трохи меленого чорного перцю, щоб сир розчинився з олією і лимонним соком.
  2. Доведіть до кипіння велику каструлю зі щедро підсоленою водою (1 столова ложка солі на кожні 6 склянок води). Приготуйте макарони, час від часу помішуючи їх згідно з інструкцією на пакованні.
  3. Злийте воду, залишивши 1 склянку води від варіння пасти.
  4. Поверніть макарони до гарячої каструлі. Залийте соусом із лимона й пармезану, змішаного з половиною склянки води, що залишилася від їхнього варіння. У вас вийде вершковий соус, який прилипне до пасти. За необхідності долийте ще води. Додайте базилік і перемішайте один або два рази.
  5. Розкладіть пасту по тарілках і посипте пармезаном.

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Дата публікації
Перегляди
227
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