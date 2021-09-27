Паста з лисичками в ніжному вершковому соусі

Паста з лисичками в ніжному вершковому соусі

Лисички — гриб універсальний. Їх можна поєднувати практично з будь-якими продуктами — м'ясом, картоплею, рисом.

Ми ж пропонуємо вам приготувати пасту з лисичками. Поєднання ароматних лисичок із найніжнішим вершковим соусом, доповнене пастою, не залишить байдужим нікого.

Інгредієнти:

300 г пасти;

300 г лисичок;

200 мл жирних вершків;

1 цибулина;

2 столові ложки оливкової олії;

1 столова ложка вершкового масла;

зелень;

чорний мелений перець;

сіль.

Приготування

Лисички акуратно промити в проточній воді, великі екземпляри розрізати на 2-4 частини, дрібні залишити цілими.

Пасту відварити в підсоленій воді до стану al dente.

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Оливкову олію розігріти в сотейнику разом з вершковим маслом, додати подрібнену цибулю і спасерувати її до рум'яного кольору, після чого ввести підготовлені гриби, посолити, поперчити і смажити до повного випаровування рідини.

У сотейник з лисичками влити вершки і тушкувати до 5 хвилин, після чого додати відціджену пасту, подрібнену зелень, акуратно перемішати і протушкувати ще 1-2 хвилини.

На замітку

Для приготування пасти з лисичками використовуйте фетучині, тальятеле, лінгвіні або інший улюблений вид пасти.

Зелень підбирайте за смаком — це може бути і кріп, і петрушка.

Пасту для цієї страви можна злегка не доварити, вона дійде до готовності під час останнього етапу приготування з вершками.

Приправивши пасту з лисичками чебрецем, корицею, мускатним горіхом або білим перцем, ви внесете в загальну композицію нові нотки.

Готову страву перед подаванням можна притрусити тертим пармезаном.

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