Паста з лисичками в ніжному вершковому соусі

Лисички — гриб універсальний. Їх можна поєднувати практично з будь-якими продуктами — м'ясом, картоплею, рисом.
Ми ж пропонуємо вам приготувати пасту з лисичками. Поєднання ароматних лисичок із найніжнішим вершковим соусом, доповнене пастою, не залишить байдужим нікого.
Інгредієнти:
- 300 г пасти;
- 300 г лисичок;
- 200 мл жирних вершків;
- 1 цибулина;
- 2 столові ложки оливкової олії;
- 1 столова ложка вершкового масла;
- зелень;
- чорний мелений перець;
- сіль.
Приготування
Лисички акуратно промити в проточній воді, великі екземпляри розрізати на 2-4 частини, дрібні залишити цілими.
Пасту відварити в підсоленій воді до стану al dente.
Оливкову олію розігріти в сотейнику разом з вершковим маслом, додати подрібнену цибулю і спасерувати її до рум'яного кольору, після чого ввести підготовлені гриби, посолити, поперчити і смажити до повного випаровування рідини.
У сотейник з лисичками влити вершки і тушкувати до 5 хвилин, після чого додати відціджену пасту, подрібнену зелень, акуратно перемішати і протушкувати ще 1-2 хвилини.
На замітку
Для приготування пасти з лисичками використовуйте фетучині, тальятеле, лінгвіні або інший улюблений вид пасти.
Зелень підбирайте за смаком — це може бути і кріп, і петрушка.
Пасту для цієї страви можна злегка не доварити, вона дійде до готовності під час останнього етапу приготування з вершками.
Приправивши пасту з лисичками чебрецем, корицею, мускатним горіхом або білим перцем, ви внесете в загальну композицію нові нотки.
Готову страву перед подаванням можна притрусити тертим пармезаном.
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