Паста з мигдальним соусом Ромеско: дуже простий і швидкий рецепт

Паста з мигдальним соусом Ромеско: дуже простий і швидкий рецепт

Іноді один інгредієнт кардинально змінює смак страви.

Спробуйте приготувати пасту з|із| соусом Ромеско. По-перше, це дуже смачно, по-друге, неймовірно швидко. Це один із найцікавіших і найпростіших рецептів італійської кухні.

Складники:

смажений мигдаль — неповна склянка

свіжа петрушка або кінза — чверть склянки

томатний соус — 400 г

смажений червоний перець (можна консервований) — 350 г

лимонний сік – 2 ст. л.

бальзамічний оцет – 2 ст. л.

копчена паприка – 1 ст. л.

сіль – 1 ст. л.

каєнський перць — 1/2 ч. л.

паста — 500 г

Приготування

У блендер покладіть мигдаль, петрушку (або кінзу), томатний соус, смажений червоний перець, лимонний сік, бальзамічний оцет, копчену паприку, сіль та перець кайенський. Змішайте до однорідності.

Тим часом відваріть макарони, чітко дотримуючись часу зварювання, вказаного на упакуванні. Злийте воду і відкладіть.

Змішайте соус із гарячою пастою та прикрасьте свіжим базиліком.

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