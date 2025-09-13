Паста з мітболами у соусі: рецепт страви, яка закохує з першого шматочку

Паста з мітболами у соусі / © Associated Press

Цей рецепт — сучасна інтерпретація класичної італійської страви від фудблогера Eric Lahuerta. Аромат пасти з мітболами легко перенесе вас у маленьку тратторію десь у Неаполі, де все дихає любов’ю до життя та їжі. Приготуйте цю страву та переконайтеся, що прості інгредієнти можуть творити справжні кулінарні дива.

Інгредієнти

Для мітболів

Яловичий фарш 500 г

Свинячий фарш 500 г

Білий хліб 2 скибки

Молоко 50 мл

Яйця 1 шт.

Сіль

Чорний перець

Для соусу

Цибуля 3 шт.

Томатна паста 1 ст. л

Консервовані томати 500 г

Оливкова олія

Додатково

Паста

Моцарела 150 г

Пармезан 80 г

Сушений орегано

Приготування

Мітболи

Замочіть хліб у молоці, дайте йому розм’якнути. Змішайте два види фаршу, додайте яйце, сіль і перець. Введіть хліб у фарш і добре вимісіть. Сформуйте невеликі кульки діаметром десь 3–4 см. Обсмажте їх до золотистої скоринки та відкладіть.

Соус

Подрібніть цибулю та тушкуйте її на оливковій олії на маленькому вогні близько 30 хв, вона має стати м’якою та солодкуватою. Додайте томатну пасту, перемішайте. Влийте подрібнені томати та тушкуйте на мінімальному вогні, доки соус не стане густим. Викладіть у соус мітболи, акуратно перемішайте та дайте настоятися кілька хвилин.

Фінальні штрихи

Зваріть пасту до стану al dente. Змішайте її з мітболами у соусі, додайте подрібнену моцарелу та дрібку орегано. Перекладіть у форму, посипте моцарелою та пармезаном. Запікайте кілька хвилин у духовці за 200°C, доки сир не стане золотавим. Подайте на стіл, притрусивши свіжим пармезаном.

Поради

Замість свинини можна додати індичку для легшої версії.

Довге томління цибулі — запорука м’якості та насиченого смаку соусу.

Обов’язково дайте страві кілька хвилин «відпочити» після духовки, так смаки більше розкриються.

Ця паста з мітболами — справжнє свято смаку, яке легко приготувати навіть у будній вечір. А подати її можна з келихом червоного вина чи склянкою лимонаду і ви отримаєте не просто вечерю, а маленьку подорож у світ італійських гастрономічних традицій.