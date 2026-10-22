Паста з очима: моторошна вечеря на Геловін

Паста instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

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Ці фаршировані макарони у формі моторошних очей — ефектна страва про рецепт якої розповіли на сторінці Albina’s Vegan Food, і стане справжньою окрасою столу на Геловін. Великі макарони-черепашки наповнюють ароматною начинкою з фаршу, овочів і спецій, викладають у томатний соус, а зверху прикрашають «очима». У духовці все набуває апетитного вигляду, а кілька тонких червоних прожилок із томатної пасти додають потрібного ефекту.

Паста instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Інгредієнти

Для начинки

фарш (можна вегетаріанський) — 340 г

солодкий перець — 1 шт.

цибуля — 1 шт.

часник — 2 зубчики

томатна паста — 1 ст. л.

томатний соус — 80 мл

оливкова олія — 1 ст. л.

копчена паприка

італійські трави

сіль

чорний перець.

Для соусу

протерті томати — 750 г

сироп агави — 1 ч. л.

часник — 2 зубчики

італійські трави — 1 ч. л.

сіль

чорний перець.

Для макаронів

великі макарони-черепашки — 18 шт.

маленькі кульки моцарели (можна веганську) — 9 шт.

чорні оливки

томатна паста

свіжий чебрець.

Паста instagram.com_albinasveganfood / © Instagram

Приготування

Розігрійте оливкову олію на сковороді та обсмажте фарш, розділіть його лопаткою на маленькі шматочки. Додайте дрібно нарізані перець і цибулю, подрібнений часник, приправте паприкою, італійськими травами, сіллю та перцем. Наприкінці вмішайте томатну пасту. Змішайте протерті томати із сиропом агави, травами, сіллю та перцем. Тушкуйте приблизно 5 хв, потім додайте подрібнений часник і готуйте ще 1 хв. Відкладіть 80 мл соусу та змішайте з начинкою. Відваріть макарони до стану al dente відповідно до інструкції на упаковці. Злийте воду та трохи охолодіть. Викладіть частину томатного соусу на дно форми для запікання, наповніть кожну черепашку начинкою та розкладіть у форму. Зверху додайте трохи соусу. Розріжте кульки моцарели навпіл і покладіть по половинці на кожну черепашку. Зверху додайте скибочку чорної оливки — це буде зіниця. Тонким струменем томатної пасти намалюйте на моцарелі червоні прожилки. За бажанням прикрасьте чебрецем. Поставте страву у духовку, розігріту до 180°C, приблизно на 15 хв.

Моторошні макарони з очима — чудовий спосіб перетворити звичайну вечерю на геловінську пригоду.

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