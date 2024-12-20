Паста з сосисками на пательні: швидкий рецепт улюбленої страви

Іноді дуже хочеться швидко приготувати щось смачне та водночас просте. Цей рецепт пасти з сосисками на пательні — саме те, що потрібно, щоб влаштувати собі гастрономічну насолоду без зайвих зусиль.
Рецепт від сторінки shovalskitchen ідеально підходить для вечері після насиченого дня.
Інгредієнти
- Подрібнений часник
- 1 ст. л
- Сосиски
- 1 пакування
- Паприка
- 1 ст. л
- Томатна паста
- 2 ст. л
- Цукор
- ½ ч. л
- Макарони
- 400 г
- Курячий бульйон
- 1 ст. л
- Сіль
- Чорний перець
- Куркума
- Окріп
- Олія
Приготування
- Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Додайте подрібнений часник та обсмажте його до золотистого кольору.
- Тим часом наріжте сосиски невеликими шматочками та додайте їх до часнику. Обсмажуйте до появи апетитної рум'яної скоринки.
- У пательню всипте солодку паприку, томатну пасту та цукор. Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно покрили сосиски.
- Додайте до пательні макарони (заздалегідь відварювати їх не потрібно). Перемішайте все разом, щоб макарони увібрали смак та аромат соусу. Залийте гарячою водою так, щоб вона повністю покрила макарони.
- Додайте до страви курячий бульйон, сіль, чорний перець і куркуму. Знову ретельно перемішайте, накрийте пательню кришкою та залиште на маленькому вогні приблизно на 10 хвилин. Періодично помішуйте, щоб макарони рівномірно приготувалися та не прилипали до дна.
- Зніміть пательню з вогню, дайте пасті трохи охолонути та подавайте до столу. Можна прикрасити страву свіжою зеленню, тертим сиром або додати трошки сметани для ніжнішого смаку.
Поради:
- Для яскравішого смаку можна використовувати копчені сосиски або додати до соусу дрібку гострого перцю чилі.
- Якщо хочеться зробити страву ситнішою, додайте до макаронів консервовану квасолю або гриби.
- Експериментуйте зі спеціями — замість куркуми можна додати італійські трави або сухий базилік.
Ця паста — справжній порятунок у будні, коли часу катастрофічно бракує, а смачно поїсти все одно хочеться.
Смачного!
Ми також писали, як приготувати пасту з броколі.
Читайте також:
- Паста з креветками та лососем: рецепт смачної страви
- Вершкова паста з куркою та печерицями: рецепт смачної страви
- Паста ризоні з грибами та шпинатом: смачний рецепт італійської страви
-