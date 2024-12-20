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Паста з сосисками на пательні: швидкий рецепт улюбленої страви

Паста з сосисками на пательні: швидкий рецепт улюбленої страви

Паста з сосисками / Фото: Associated Press

Іноді дуже хочеться швидко приготувати щось смачне та водночас просте. Цей рецепт пасти з сосисками на пательні — саме те, що потрібно, щоб влаштувати собі гастрономічну насолоду без зайвих зусиль.

Рецепт від сторінки shovalskitchen ідеально підходить для вечері після насиченого дня.

Інгредієнти

Подрібнений часник
1 ст. л
Сосиски
1 пакування
Паприка
1 ст. л
Томатна паста
2 ст. л
Цукор
½ ч. л
Макарони
400 г
Курячий бульйон
1 ст. л
Сіль
Чорний перець 
Куркума
Окріп
Олія

Приготування

  1. Розігрійте пательню з невеликою кількістю олії. Додайте подрібнений часник та обсмажте його до золотистого кольору. 
  2. Тим часом наріжте сосиски невеликими шматочками та додайте їх до часнику. Обсмажуйте до появи апетитної рум'яної скоринки.
  3. У пательню всипте солодку паприку, томатну пасту та цукор. Ретельно перемішайте, щоб усі інгредієнти рівномірно покрили сосиски.
  4. Додайте до пательні макарони (заздалегідь відварювати їх не потрібно). Перемішайте все разом, щоб макарони увібрали смак та аромат соусу. Залийте гарячою водою так, щоб вона повністю покрила макарони.
  5. Додайте до страви курячий бульйон, сіль, чорний перець і куркуму. Знову ретельно перемішайте, накрийте пательню кришкою та залиште на маленькому вогні приблизно на 10 хвилин. Періодично помішуйте, щоб макарони рівномірно приготувалися та не прилипали до дна.
  6. Зніміть пательню з вогню, дайте пасті трохи охолонути та подавайте до столу. Можна прикрасити страву свіжою зеленню, тертим сиром або додати трошки сметани для ніжнішого смаку.

Поради:

  • Для яскравішого смаку можна використовувати копчені сосиски або додати до соусу дрібку гострого перцю чилі.
  • Якщо хочеться зробити страву ситнішою, додайте до макаронів консервовану квасолю або гриби.
  • Експериментуйте зі спеціями — замість куркуми можна додати італійські трави або сухий базилік.

Ця паста — справжній порятунок у будні, коли часу катастрофічно бракує, а смачно поїсти все одно хочеться. 

Смачного! 

Ми також писали, як приготувати пасту з броколі.

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