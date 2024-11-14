Італійська класика: рецепт пасти з томатами та моцарелою

Італійська кухня завжди славилася своєю простотою та багатством смаків. Одним із таких рецептів є паста з томатами та моцарелою, де поєднуються свіжі чері, ароматний базилік, ніжна моцарела та пармезан.
Це страва, яка прекрасно підходить для будь-якого сезону – як для гарячого обіду в холодну пору, так і холодного перекусу влітку. На сторінці Tirmagno показали, як швидко та просто приготувати ароматну пасту.
Інгредієнти
- Паста
- 500 г
- Моцарела
- 3 шт.
- Помідори чері
- 700 г
- Пармезан
- Свіжий базилік
- Часник
- 3 зубчики
- Сіль
- Перець
- Оливкова олія
Приготування:
- Наріжте помідори на половинки й викладіть їх у глибоку миску.
- Приправте сіллю та перцем на ваш смак.
- Додайте кілька столових ложок оливкової олії.
- Дрібно наріжте часник і додайте його до помідорів.
- Залиште помідори трохи настоятися.
- Відваріть макарони в підсоленій воді.
- Після приготування злийте воду та додайте пасту до помідорів.
- Розірвіть або поріжте на кубики моцарелу та додайте її до пасти.
- Додайте свіжий базилік. Листя базиліку краще рвати руками, а не різати ножем, щоб зберегти аромат.
- Посипте зверху щедро пармезаном.
Поради:
- Пасту можна подавати як гарячою, так і теплою чи холодною – на ваш смак. Якщо ви плануєте їсти пасту холодною, дайте їй трохи настоятися в холодильнику перед подачею.
- До цієї пасти чудово підійде також рікота чи горгонзола для більш пікантного смаку.
Цей рецепт може стати ідеальним варіантом для сімейної вечері чи навіть святкового столу, адже він поєднує у собі всі найкращі традиції італійської кухні. А головне, ця страва настільки проста у приготуванні, що вам не знадобляться якісь складні навички чи інгредієнти.
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