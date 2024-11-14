Італійська класика: рецепт пасти з томатами та моцарелою

Італійська кухня завжди славилася своєю простотою та багатством смаків. Одним із таких рецептів є паста з томатами та моцарелою, де поєднуються свіжі чері, ароматний базилік, ніжна моцарела та пармезан.

Це страва, яка прекрасно підходить для будь-якого сезону – як для гарячого обіду в холодну пору, так і холодного перекусу влітку. На сторінці Tirmagno показали, як швидко та просто приготувати ароматну пасту.

Інгредієнти Паста 500 г Моцарела 3 шт. Помідори чері 700 г Пармезан Свіжий базилік Часник 3 зубчики Сіль Перець Оливкова олія

Приготування:

Наріжте помідори на половинки й викладіть їх у глибоку миску. Приправте сіллю та перцем на ваш смак. Додайте кілька столових ложок оливкової олії. Дрібно наріжте часник і додайте його до помідорів. Залиште помідори трохи настоятися. Відваріть макарони в підсоленій воді. Після приготування злийте воду та додайте пасту до помідорів. Розірвіть або поріжте на кубики моцарелу та додайте її до пасти. Додайте свіжий базилік. Листя базиліку краще рвати руками, а не різати ножем, щоб зберегти аромат. Посипте зверху щедро пармезаном.

Поради:

Пасту можна подавати як гарячою, так і теплою чи холодною – на ваш смак. Якщо ви плануєте їсти пасту холодною, дайте їй трохи настоятися в холодильнику перед подачею.

До цієї пасти чудово підійде також рікота чи горгонзола для більш пікантного смаку.

Цей рецепт може стати ідеальним варіантом для сімейної вечері чи навіть святкового столу, адже він поєднує у собі всі найкращі традиції італійської кухні. А головне, ця страва настільки проста у приготуванні, що вам не знадобляться якісь складні навички чи інгредієнти.

Читайте також: