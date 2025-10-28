- Дата публікації
-
- Категорія
- Рецепти
- Кількість переглядів
- 40
- Час на прочитання
- 2 хв
Паста з запеченими грибами: рецепт ароматної страви, яка закохує з першої ложки
Паста — це завжди гарна ідея. Вона не потребує зайвих слів чи складних соусів, бо її сила — у простоті. Особливо, якщо подати її з ароматними запеченими грибами, ніжним крем-сиром і травами.
Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла, щоб приготувати ресторанну страву вдома, не потрібно годинами стояти біля плити. Смачне може бути справді простим у приготуванні. Осінь — це сезон грибів і важко знайти продукт, який би краще передавав її настрій.
Запечені гриби мають насичений, трохи димний смак, який чудово поєднується з вершковими соусами. У поєднанні з пастою вони створюють ідеальну страву, яка зігріває тіло та душу.
Інгредієнти
- Паста
- 300 г
- Гриби (печериці чи лісові)
- 400 г
- Цибуля червона
- 1 шт.
- Часник
- 1 головка
- Оливкова олія
- 2 ст. л
- Чебрець
- 1 ч. л
- Крем-сир
- 200 г
- Сіль
-
- Перець
-
Приготування
У форму викладіть нарізані гриби, півкільця червоної цибулі, цілу головку часнику, розрізану навпіл, і крем-сир.
Полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і додайте чебрець.
Запікайте за 200°C близько 30 хв, поки овочі не стануть м’якими, а сир — золотистим і ніжним.
Поки гриби запікаються, відваріть пасту до стану аль-денте.
Не забудьте залишити трохи води після варіння, вона допоможе створити ідеальний соус.
Дістаньте форму з духовки, додайте трохи води від пасти та добре перемішайте, соус стане шовковистим і ароматним.
Викладіть гарячу пасту одразу у форму, обережно змішайте.
Поради
Для глибшого смаку додайте трохи білого вина під час запікання грибів.
Якщо любите тягучість, додай наприкінці трохи тертого пармезану чи сиру з блакитною пліснявою.
Лісові гриби дадуть вираженіший смак, але звичайні печериці теж чудово спрацюють.
Подавайте цю пасту в глибокій тарілці, притрусіть пармезаном і гілочкою чебрецю. Запаліть свічку, увімкніть спокійну музику та нехай аромат грибів наповнить дім теплом.