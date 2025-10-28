Паста з запеченими грибами: рецепт ароматної страви, яка закохує з першої ложки

Паста з запеченими грибами / © Associated Press

Реклама

Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла, щоб приготувати ресторанну страву вдома, не потрібно годинами стояти біля плити. Смачне може бути справді простим у приготуванні. Осінь — це сезон грибів і важко знайти продукт, який би краще передавав її настрій.

Запечені гриби мають насичений, трохи димний смак, який чудово поєднується з вершковими соусами. У поєднанні з пастою вони створюють ідеальну страву, яка зігріває тіло та душу.

Інгредієнти Паста 300 г Гриби (печериці чи лісові) 400 г Цибуля червона 1 шт. Часник 1 головка Оливкова олія 2 ст. л Чебрець 1 ч. л Крем-сир 200 г Сіль Перець

Приготування

У форму викладіть нарізані гриби, півкільця червоної цибулі, цілу головку часнику, розрізану навпіл, і крем-сир. Полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і додайте чебрець. Запікайте за 200°C близько 30 хв, поки овочі не стануть м’якими, а сир — золотистим і ніжним. Поки гриби запікаються, відваріть пасту до стану аль-денте. Не забудьте залишити трохи води після варіння, вона допоможе створити ідеальний соус. Дістаньте форму з духовки, додайте трохи води від пасти та добре перемішайте, соус стане шовковистим і ароматним. Викладіть гарячу пасту одразу у форму, обережно змішайте.

Поради

Для глибшого смаку додайте трохи білого вина під час запікання грибів.

Якщо любите тягучість, додай наприкінці трохи тертого пармезану чи сиру з блакитною пліснявою.

Лісові гриби дадуть вираженіший смак, але звичайні печериці теж чудово спрацюють.

Подавайте цю пасту в глибокій тарілці, притрусіть пармезаном і гілочкою чебрецю. Запаліть свічку, увімкніть спокійну музику та нехай аромат грибів наповнить дім теплом.