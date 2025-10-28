ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
40
Час на прочитання
2 хв

Паста з запеченими грибами: рецепт ароматної страви, яка закохує з першої ложки

Паста — це завжди гарна ідея. Вона не потребує зайвих слів чи складних соусів, бо її сила — у простоті. Особливо, якщо подати її з ароматними запеченими грибами, ніжним крем-сиром і травами.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Час приготування
45 хвилин
Харчова цінність на 100 г
160 ккал
Паста з запеченими грибами

Паста з запеченими грибами / © Associated Press

Фудблогерка Ольга Рябенко розповіла, щоб приготувати ресторанну страву вдома, не потрібно годинами стояти біля плити. Смачне може бути справді простим у приготуванні. Осінь — це сезон грибів і важко знайти продукт, який би краще передавав її настрій.

Запечені гриби мають насичений, трохи димний смак, який чудово поєднується з вершковими соусами. У поєднанні з пастою вони створюють ідеальну страву, яка зігріває тіло та душу.

Інгредієнти

Паста
300 г
Гриби (печериці чи лісові)
400 г
Цибуля червона
1 шт.
Часник
1 головка
Оливкова олія
2 ст. л
Чебрець
1 ч. л
Крем-сир
200 г
Сіль
Перець

Приготування

  1. У форму викладіть нарізані гриби, півкільця червоної цибулі, цілу головку часнику, розрізану навпіл, і крем-сир.

  2. Полийте оливковою олією, посоліть, поперчіть і додайте чебрець.

  3. Запікайте за 200°C близько 30 хв, поки овочі не стануть м’якими, а сир — золотистим і ніжним.

  4. Поки гриби запікаються, відваріть пасту до стану аль-денте.

  5. Не забудьте залишити трохи води після варіння, вона допоможе створити ідеальний соус.

  6. Дістаньте форму з духовки, додайте трохи води від пасти та добре перемішайте, соус стане шовковистим і ароматним.

  7. Викладіть гарячу пасту одразу у форму, обережно змішайте.

Поради

  • Для глибшого смаку додайте трохи білого вина під час запікання грибів.

  • Якщо любите тягучість, додай наприкінці трохи тертого пармезану чи сиру з блакитною пліснявою.

  • Лісові гриби дадуть вираженіший смак, але звичайні печериці теж чудово спрацюють.

Подавайте цю пасту в глибокій тарілці, притрусіть пармезаном і гілочкою чебрецю. Запаліть свічку, увімкніть спокійну музику та нехай аромат грибів наповнить дім теплом.

Дата публікації
Кількість переглядів
40
